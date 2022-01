Quem vai ganhar o BBB 22: Parcial da enquete UOL aponta favorito

A nova temporada do Big Brother Brasil começou há poucos dias, mas o público já começa a escolher quem são os favoritos e os ‘cancelados’ da edição. A popularidade dos brothers tem se expressado através do número de novos seguidores que eles têm ganhado nas redes sociais, mas enquetes também já apontam quem vai ganhar o BBB 22.

Quem vai ganhar o BBB 22?

Até a tarde de quinta-feira (27), Vinícius é o brother com mais chance de ganhar o prêmio, com 17,32% dos votos na enquete UOL. Rodrigo, que apesar de estar sendo bastante criticado nas redes sociais, aparece em segundo lugar somando 12,21%. Douglas completa o pódio com 12,06% dos votos do público.

Já Jessilane, Brunna Gonçalves e Lucas são os jogadores com menos chance de vencer. A bióloga aparece em último lugar com apenas 0,67% da preferência da audiência. Já a dançarina recebeu 0,93% dos votos, enquanto apenas 1,02% dos leitores acreditam que o estudante de medicina possa levar R$1,5 milhão para casa. Vale lembrar que a enquete do UOL não tem qualquer influência sobre o resultado das dinâmicas realizadas dentro do Big Brother Brasil.

A popularidade de Vinícius também pode ser medida pelo número de seguidores do cearense nas redes sociais. Em apenas dez dias de BBB, o bacharel em Direito atingiu a marca de 4 milhões de fãs no Instagram, se tornando o primeiro membro do grupo Pipoca a conseguir um número tão alto. O brother já tinha ganhado mais de 1 milhão de seguidores antes mesmo do programa começar, apenas com a divulgação de seu vídeo de apresentação.

PARTICIPE DA VOTAÇÃO: Enquete BBB 22: com a saída de Luciano, quem deve ser campeão?

Cronograma da semana

O cronograma da próxima semana do BBB 22 será divulgado durante o programa ao vivo desta quinta. Nos primeiros dias do jogo, as dinâmicas precisaram ser alteradas devido a entrada tardia de três membros do grupo Camarote, Linn da Quebrada, Jade Picon e Arthur Aguiar, que testaram positivo para covid-19 enquanto estavam confinados no hotel.

Nesta semana, é esperado que o calendário volte ao normal, com a realização da prova do líder hoje, festa e prova do anjo na sexta ou sábado.

Como de costume, a formação de paredão será no domingo. O jogo da discórdia acontece na segunda-feira e a segunda eliminação do programa será na terça-feira.

Na primeira semana do programa, Douglas foi o líder e Rodrigo ficou com o colar do anjo, que era autoimune. Naiara Azevedo, Natália e Luciano disputaram a berlinda, e o bailarino foi o primeiro eliminado, com 49,31% dos votos.

Quinta-feira (27): prova do líder

Sexta e sábado (28 e 29): festa e prova do anjo

Domingo (30): formação de paredão

Segunda (31): jogo da discórdia

Terça (1º): eliminação

Como assistir o BBB 22

Além da prova do líder, o programa deve exibir os principais acontecimentos da festa do líder Douglas, como o primeiro beijo entre Lucas e Eslovênia, e a o choro de Natália ao ver os brothers em clima de romance.

Para assistir, é só sintonizar na Globo às 22h4o, horário de Brasília, segundo com a programação oficial da Globo. O horário de exibição pode variar ao longo da semana, de acordo com a grade da emissora em cada dia.

O canal também pode ser assistido através do GloboPlay, que libera o sinal gratuitamente mediante cadastro gratuito. Já para acompanhar o BBB 24 horas por dia, é necessário ser assinante de um dos planos pagos.

