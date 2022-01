Bárbara do BBB 22 tem namorado? Conheça Rick Maia

A vida pessoal dos confinados do Big Brother Brasil sempre vira assunto dentro e fora da casa. Relacionamento é sempre um dos tópicos mais abordados, já que o convívio no programa pode gerar casais e muita azaração. Bárbara do BBB 22 tem namorado? A sulista está atualmente comprometida e já deixou isso bem claro no programa.

Bárbara do BBB 22 tem namorado?

Bárbara namora o empresário Rick Maia, o casal está junto há cerca de quatro meses, de acordo com a empresária e amiga da sister, Marci Fernandes. O relacionamento começou a ficar sério pouco antes da gaúcha ser selecionada para o elenco do Big Brother Brasil, mas a dupla resolveu manter o romance e firmar um compromisso sério.

Além de atuar como empresário, o namorado de Bárbara do BBB 22 é também piloto de helicóptero. Longe dos holofotes do mundo dos famosos, Rick Maia mantém uma conta fechada no Instagram, com pouco menos de 1000 seguidores e nem mesmo usa sua imagem para a foto de perfil.

As poucos vezes que Rick deu às caras ao lado de Bárbara foram em fotos que a própria modelo publicou nas redes sociais. Apesar da sister citá-lo algumas vezes no confinamento, a dupla mantém o relacionamento de forma discreta.

Bárbara do BBB 22 já ficou com Neymar?

Apesar de ser uma integrante do time dos anônimos, Bárbara do BBB 22 já namorou com famosos. Gabriel Medina, Neymar e Gabriel David estão entre esses nomes.

Em apuração do Extra, o jornal constatou que Bárbara e Medina ficaram enquanto ambos eram solteiros, mas não especificou data. O surfista é casado com Yasmin Brunet desde 2020. Com Gabriel David, a loira iniciou um romance entre o final de 2019 e começo de 2020, pouco antes do empresário namorar Anitta. Atualmente ele está em um relacionamento com a atriz Giovanna Lancellotti.

Com Neymar, tudo não passou de um lance rápido. A amiga de Bárbara, Marci, que falou sobre o atual namorado da participante do BBB 22, contou também que ela se tornou amiga do jogador de futebol e que em um momento que ambos estavam solteiros, rolaram alguns beijos entre a dupla.

Quem é comprometido no BBB 22

Além de Bárbara do BBB 22, que tem um namorado, outros brothers estão comprometidos com pessoas aqui fora. Eles são: Tiago Abravanel, casado com o produtor Fernando Poli; Arthur Aguiar, casado com a ex-BBB e influenciadora digital Mayra Cardi; Bruna Gonçalves, casada com a cantora Ludmilla; Douglas Silva, casado com a psicóloga Carol Brito; Luciano, namorado de Fabíola Hillesheim e Pedro Scooby, casado com a modelo Cintia Dicker.

Como assistir o BBB 24 horas

Para assistir Bárbara no confinamento sem pausas, os fãs, amigos, familiares e namorado da sister do BBB 22 precisam ter acesso ao Pay Per View do reality show, assim como você. O programa ainda está no começo, então quem não assinou até agora, não perdeu tanta coisa assim, ainda é possível recuperar o tempo perdido.

Para ter acesso as câmeras da casa do Big Brother Brasil, escolha um dos pacotes da Globoplay, que variam de R$ 19,90 a R$ 89,90 ou converse com a empresa que presta serviço de TV por assinatura da sua região para conferir valores e disponibilidade. Quem opta pela TV a cabo, é necessário que já tenha alguma instalada em casa, pois o Pay Per View não pode ser assinado sozinho, ele faz parte de um pacote adicional para quem já contrata algum serviço do gênero.

Para quem opta pela Globoplay, essas são as opções de pacote:

Apenas catálogo da Globoplay + Pay Per View – R$ 24,90 por mês ou 12x de R$ 19,90 no plano anual;

Catálogos da Globoplay e Disney plus + Pay Per View – R$ 43,90 por mês ou 12x de R$ 37,90 no plano anual;

Catálogos da Globoplay e Discovery plus + Pay Per View – R$ 38,90 por mês.

Catálogo da Globoplay + canais ao vivo + Pay Per View – R$ 49,90 por mês ou 12x de R$ 42,90 no plano anual;

Catálogos da Globoplay e Telecine + Pay Per View – R$ 49,90 por mês;

Planos que combinam mais de um combo:

Globoplay + canais ao vivo e Disney+ por R$ 69,90 ao mês ou 12x R$ 59,90 no anual; Globoplay e Premiere por R$ 69,90 ao mês ou 12x de R$ 64,90 no anual; Globoplay + canais ao vivo e Telecine por R$ 74,90 ao mês e Globoplay + canais ao vivo e Premiere por R$ 89,90 por mês ou 12x de R$ 84,90 no plano anual.

