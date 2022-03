Parcial da votação BBB 22 atualiza diz que Jade é quem sai

Briga não está acirrada e parcial da votação do BBB 22 já indica um nome como eliminado do reality show - Foto: Reprodução/Globo

Jade Picon, Arthur, ou Jessilane, quem vai sair do Big Brother Brasil? Um dos três participantes da sétima berlinda da temporada se despedirá do jogo ainda hoje, terça-feira (08) e dará tchau de uma vez por todas ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Para descobrir como está a parcial da votação do BBB 22 até agora, consultamos algumas enquetes nesta manhã de dia de eliminação.

Enquete BBB 22: quem deve sair

Como está a parcial da votação do BBB 22?

Jade Picon é apontada por enquanto como a participante que irá deixar o programa da TV Globo hoje (8). Na consulta realizada às 07h09 desta terça-feira, a sister aparece na liderança da parcial da votação do BBB 22 com uma larga diferença dos demais emparedados da semana.

Na parcial da votação BBB 22 do UOL, que soma quase 450 mil votos no total até o momento, Jade fica em primeiro com 84,57% dos votos para sair. A enquete indica que será difícil Jade ser alcançada por Jessilane, que está segundo, ou Arthur que vem em último, pois a sister tem 73,74% a mais que a professora de biologia e 79,97% de votos a mais que Arthur.

Na segunda posição, Jessilane soma até o momento 10,83% dos votos para sair e Arthur respira aliviado na terceira colocação com apenas 4,60% dos votos.

A parcial de votação do BBB 22 do DCI indica o mesmo resultado: Jade Picon como a sétima eliminada do programa. Dos mais de 182 mil votos computados até agora, 89,66% deles pertencem ao nome de Jade Picon.

Assim como na enquete do UOL, aqui Jessilane também aparece com a segunda colocada, porém, com uma porcentagem um pouco menor, 6,69%.

Arthur assume a lanterna da parcial de votação do BBB 22, soma apenas 3,64% dos votos para sair e assim aparece com poucas chances de ser eliminado neste paredão.

Jade x Arthur

Apesar de Jessilane também aparecer na briga para ver quem sai no sétimo paredão da temporada e ocupar o segundo lugar da parcial da votação do BBB 22, a verdadeira disputa tem acontecido entre as figuras de Jade Picon e Arthur Aguiar, que são rivais na casa.

Sobre esta briga interna que também transbordou para as torcidas aqui de fora, o DCI publicou uma enquete: apenas entre Arthur ou Jade, quem sai? Com mais de 90 mil votos contabilizados até agora, Jade aparece em primeiro lugar desta parcial de votação do BBB 22 também, com 88,87% dos votos, durante a consulta realizada às 07h22 desta terça.

Arthur soma apenas 11,13% dos votos para sair, se mostra bastante querido pelo público nesta briga e apresenta as maiores chances de permanecer no confinamento na noite de hoje (8). A diferença entre os percentuais dos rivais é de 77,68%.

A briga da dupla começou algumas semanas atrás, quando Jade foi líder pela primeira vez. Até então amigos no confinamento, a influenciadora digital indicou o ator ao paredão, o que impressionou o brother já que ele considerava que eles eram aliados no programa. Na semana seguinte, Jade foi líder novamente e indicou o cantor mais uma vez.

No último sábado (5), Jade atendeu ao Big Fone e escolheu Arthur para ir ao paredão com ela. Além disso, a dupla se alfineta sempre que tem chance nos jogos da discórdia da casa. Na dinâmica mais recente do reality show, Jade apontou Arthur como incoerente e vice-versa, o brother inclusive citou o discurso em que a sister pedia para permanecer no programa e chamou de “apelativo”.

Que horas termina a votação?

A votação do BBB 22 fica no ar até o programa ao vivo de terça-feira do reality show, que hoje está previsto para começar às 22h35, depois da novela Um Lugar ao Sol. Durante o programa, a votação continua rolando no site da atração, até que o apresentador Tadeu Schmidt informa ao vivo o momento em que a enquete é encerrada, em seguida é feito um intervalo e depois o nome do eliminado é anunciado.

Para votar é necessário ir até o site do Gshow, esta é a única enquete oficial do reality e que de fato define quem fica e quem sai do programa. É preciso ter um cadastro no site para que seu voto seja contabilizado. As parciais de votação do BBB 22 do DCI e UOL não são oficiais e por isso não afetam o andamento do programa.

Quem já saiu do BBB 22

Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves e Larissa já deixaram o programa, os seis caíram em berlindas do programa e foram eliminados pelo público. Já Maria foi expulsa do reality show após a produção concluir que uma atitude da sister contra Natália em um jogo da discórdia foi agressão. Tiago Abravanel preferiu deixar o reality e apertou o botão de desistência.

Entenda o que aconteceu na última semana do programa:

Leia também

Quem ganha o BBB 22? Taróloga vê quem tem chances no Top 5