Parcial da votação do BBB 22: quem vai sair do reality hoje (22/02)

O grande dia em que Brunna Gonçalves, Gustavo ou Paulo André se despedirá do programa chegou! Na noite desta terça-feira (22), um dos três emparedados vai dizer tchau ao sonhado prêmio de R$ 1,5 milhão e deixará o confinamento da TV Globo de uma vez por todas. Quem vai sair? Consultamos a parcial da votação do BBB 22 nas enquetes do UOL e DCI nesta manhã de dia de eliminação para ter noção de qual lado o público está.

Qual a parcial da votação do BBB 22 no UOL?

A parcial da votação do BBB 22 do portal UOL indica Brunna como a participante que irá deixar a casa hoje (22). A consulta realizada às 07h10 desta terça-feira mostra que a sister está na liderança com uma larga folga e essa cenário desfavorável para a esposa da cantora Ludmilla vem se repetindo deste ontem, segunda-feira (21).

Atualmente, a dançarina soma 65,74% dos mais de 174 mil votos computados até o momento. Gustavo vem na segunda posição do ranking, com 27,97%, uma diferença de 37,77% em relação ao percentual de Brunna.

Em último e com uma aparente tranquilidade por enquanto, Paulo André soma apenas 6,29% dos votos na parcial da votação do BBB 22 do UOL. O atleta é o menos votado até então e aparece com poucas chances de eliminação.

Confira como cada brother caiu na berlinda da semana:

Parcial da votação do BBB 22 no DCI

Com mais de 285 mil votos computados até agora, a parcial da votação do BBB 22 no DCI também mostra o nome de Brunna como a eliminada da semana. Na consulta realizada às 07h17 desta manhã de terça, a sister assume a liderança da enquete com 70,28% e deixa os colegas de berlinda para trás.

Na segunda posição, Gustavo soma 24,49% dos votos para sair até agora. A diferença entre a posição dele e de Brunna é de 45,79%, um pouco acima do que aparece na parcial da votação do BBB 22 no portal UOL.

As poucas chances de Paulo André ser o eliminado neste quinto paredão também se repetem nesta parcial da votação do BBB 22. O atleta também está na lanterna desta enquete, somando apenas 5,23% dos votos para sair.

Tanto a votação do portal UOL quanto a do Jornal DCI não influenciam nos números oficiais do programa. A enquete do reality show é disponibilizada no Gshow e não apresenta uma parcial da votação. O único momento em que é revelado a decisão do público é durante a eliminação, assim acompanhamos as enquetes para ter uma ideia de como está o comportamento do público na briga por permanência.

Como votar para eliminar

Para tirar Brunna Gonçalves, Gustavo ou Paulo André da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, é necessário votar. A enquete oficial do programa é disponibilizada no Gshow e você pode votar quantas vezes quiser, não há limites por conta ou IP, a quantidade é livre para qualquer um.

O primeiro passo para quem nunca participou da votação de um paredão do BBB 22 é criar uma conta no Gshow. É preciso informar nome completo, data de nascimento, gênero, cidade, estado e país em que mora, além de um e-mail válido que servirá de login. Você também terá que criar uma senha e por último passar pela verificação de robôs ao selecionar a caixinha “sou humano”, além de aceitar os termos de uso do site.

Quando já estiver logado no site do Gshow, é só clicar na enquete de votação do BBB 22 na página do reality show e em seguida selecionar o nome de quem deve sair do reality show. Passe pela verificação de robôs e aguarde a confirmação do voto.

Que horas encerra a votação?

A votação será encerrada durante o programa ao vivo desta terça-feira. Enquanto a edição estiver no ar, a enquete do BBB 22 ainda estará disponível no site do reality show. Perto do final do programa de hoje, o apresentador Tadeu Schmidt irá informar ao público que a votação foi encerrada e em seguida fará seu habitual discursos aos brothers, gerando a despedida de um dos três emparedados da semana.

