Parcial enquete BBB 22 UOL mostra quem sai no domingo

Linn, Eliezer e Gustavo estão no 13º paredão do reality show

Mais um paredão foi formado e Linn, Gustavo e Eliezer são os emparedados da berlinda extra, que vai eliminar um deles no domingo. O resultado só será anunciado no durante o programa ao vivo, mas a parcial enquete BBB 22 UOL já mostra quem deve ser o próximo eliminado.

Como está a parcial enquete BBB 22 UOL

Nos primeiros quinze minutos da parcial enquete BBB 22 UOL, Linn da Quebrada liderava a votação com 71% dos votos para ser eliminada. Gustavo vem com 14.89% e em seguida Eliezer com 9.85% dos votos.

Como foi formado o paredão?

O paredão de sexta-feira começou com Scooby entregando o colar do anjo a amigo Paulo André. Em seguida, Douglas indicou Linn da Quebrada sob a justificativa que a sister era sua antagonista do jogo.

A dinâmica seguiu com a votação do confessionário, mas dessa vez um pouco diferente. Todos os brothers foram levados para o quarto Lollipop e um por um foi chamado por Tadeu Schimidt ao confessionário. Lá, os confinados precisaram escolher um participante para salvar do paredão – exceto Linn, já indicada pelo líder.

Nessa forma de votação, Eliezer não recebeu nenhum voto para ser salvo e acabou na berlinda. Para completar, o último integrante do Lollipop teve direito a um contragolpe e puxou Gustavo. Pronto, décimo terceiro paredão formado!

Paulo André votou em Gustavo

Pedro Scooby votou em Arthur

Arthur Aguiar votou em Scooby

Gustavo votou em Scooby

Eliezer votou em Natália

Natália votou em Jessi

Jessilane votou em Natália

Linn votou em Natália

Quem já foi eliminado o BBB 22?

Ao longo do programa, onze brothers já foram eliminados, além de uma expulsão e desistência. Relembre todos os brothers que já deixaram o programa.

1ª semana: o primeiro paredão foi entre Luciano, Naiara Azevedo e Natália. Na ocasião, o brother foi o primeiro a deixar a casa mais vigiada do Brasil com 49,31% dos votos, enquanto a cantora sertaneja recebeu 15,80% e a manicure, 34,89% dos votos.

2ª semana: foi a vez de Rodrigo Mussi de deixar a casa no segundo paredão, com 48,45% dos votos. Ele foi derrotado por Jessilane, que recebeu 25,45% dos votos, e Natália, que enfrentou mais uma berlinda, e somou 26,10% de rejeição do público.

3ª semana: a ‘nanacita’ foi a terceira a deixar o confinamento, em um duelo contra Douglas Silva, que recebeu 38,96% dos votos, e Arthur Aguiar, com apenas 3,27% dos votos do público.

4ª semana: a quarta eliminada do Big Brother Brasil 22 foi Bárbara. A gaúcha recebeu alta rejeição, somando 86,02% dos votos do público em um paredão contra Natália, que somou 9,03% dos votos, e Arthur Aguiar, com apenas 4,95%.

5ª semana: a bailarina Brunna Gonçalves deixou o confinamento com 6,18% dos votos em um paredão contra Gustavo e Paulo André. O bacharel em Direito recebeu 22,24%, enquanto o atleta teve apenas 1,58% dos votos do público.

6ª semana: Larissa mal entrou no jogo, mas já deixou o confinamento depois de apenas duas semanas. A sister recebeu 88,59% dos votos, uma das maiores rejeições da temporada. Ela enfrentou Linn da Quebrada e Arthur Aguiar, que somaram 5,51% e 5,9%, respectivamente.

7ª semana: o grande duelo entre Jade Picon e Arthur Aguiar aconteceu na sétima semana e a influenciadora levou a pior. Jade foi eliminada com 84,93% dos do público. Jessilane somou 13,3%, enquanto o ator recebeu apenas 1,77%.

8ª semana: promessa no começo do BBB 22, Vinícius foi eliminado no oitavo paredão com 55,87% dos votos. Ele disputou a permanência na casa com Gustavo, que recebeu 39,51%, e Pedro Scooby apenas 4,62%.

9ª semana: Laís teve a maior rejeição do programa na nona semana. A médica saiu do reality com 1,25% dos votos do público, sendo derrotada por Douglas Silva e Eliezer, que receberam apenas 4,48% e 4,27% dos votos, respectivamente.

10ª semana: o jogo acabou para o ‘barão da piscadinha’ no décimo paredão. Lucas deixou o confinamento com 77,54% dos votos em um duelo contra Pedro Scooby, que recebeu 18,05%, e Paulo André, que somou apenas 4,41%.

11ª semana: Eslovênia deixou o confinamento pouco tempo depois de Lucas, seu affair dentro da casa. A miss também foi bastante votada, com 80,74% dos votos. Ela enfrentou Douglas Silva (18,07%) e Paulo André (1,19%).

Quem ainda não foi líder no BBB 22 – Parcial enquete BBB 22 UOL

Entre os brothers que ainda estão no BBB 22, apenas Eliezer, Jessilane e Natália ainda não sentiram o gostinho da liderança – todos os outros brothers já desfrutaram das regalias de ser o rei ou rainha da semana.

No entanto, as lideranças ficaram quase todas concentradas no grupo Camarote. Apenas Gustavo e Lucas, que já foi eliminado, conseguiram vencer as provas do programa. E quase todos os mandachuvas foram homens: apenas Jade Picon e Linn da Quebrada desfrutaram da liderança entre as mulheres.

A maior parte das vitórias ficaram com os meninos do quarto grunge, e não só nas provas do líder, mas também em disputas pelo colar da imunidade do anjo.

Em treze lideranças, apenas quatro brothers fizeram escolhas assertivas em suas indicações. Abravanel indicou Rodrigo Mussi, que foi eliminado na segunda semana; Lucas mandou Brunna Gonçalves direto para a berlinda, que também saiu; Arthur Aguiar não perdeu a chance de mandar a rival Laís para a votação popular, eliminada com alta rejeição; e Gustavo indicou Eslovênia, 11ª eliminada do Big Brother Brasil. Todos os outros indicados pelo líder voltaram do paredão.

1º líder: Douglas Silva

2º líder: Tiago Abravanel

3ª líder: Jade Picon

4ª líder: Jade Picon

5º líder: Lucas

6º líder: Paulo André

7º líder: Pedro Scooby

8º líder: Lucas

9º líder: Arthur Aguiar

10ª líder: Linn da Quebrada

11º líder: Gustavo

12º líder: Paulo André

13º líder: Douglas Silva

Quem ainda não foi para o paredão?

Todos os brothers já foram para o paredão no BBB 22. A única que ainda não tinha enfrentado a votação popular era Eslovênia, que acabou indicada por Gustavo na 11ª semana e eliminada com mais de 80% dos votos.

O BBB 22 já teve doze paredões, sendo um deles falso. A berlinda foi realizada na décima segunda semana, quando os brothers sequer desconfiaram que ainda havia tempo para que um dos eliminados voltasse para a disputa. E foi o que aconteceu – com ampla vantagem em cima dos concorrentes, Arthur Aguiar ficou 36 horas no quarto secreto, onde pode controlar a casa através de cards.

Depois, ele retornou para a disputa para a surpresa dos confinados. Vestido de coelhinho da páscoa, ele participou de uma ação de um dos patrocinadores do programa e depois de distribuir ovos de chocolate, tirou a fantasia e revelou sua identidade.

No entanto, o jogo segue normalmente e Arthur não teve nenhum poder especial no paredão que foi formado nesta sexta-feira. O brother até especulou se isso aconteceria, mas só houve indicação do líder, contragolpe e votação da casa – mas, dessa vez, para salvar um confinado e não para mandar para o paredão, como de costume.

