Parcial paredão BBB 22 UOL mostra disputa acirrada entre Scooby e Eli

A berlinda desta quinta-feira, 21 de abril, é mais uma que está indefinida no Big Brother Brasil. A votação está acirrada entre Pedro Scooby e Eliezer, e um deles deixa a casa hoje, de acordo com a parcial paredão BBB 22 UOL. Douglas Silva é o único que não corre riscos de eliminação e soma poucos votos.

Como está a parcial paredão BBB 22 UOL

A parcial paredão BBB 22 UOL mostra uma diferença de 0,5% entre Pedro Scooby e Eliezer. Às 09h20 desta quinta-feira (21), dia da eliminação, o surfista somava 44,34% dos votos para sair. O designer não fica muito atrás e tem 43,77% da rejeição do público.

Na quarta, véspera da eliminação, Scooby liderava com uma diferença de um pouco mais de 5%. Por volta do fim da tarde, o marido de Cíntia Dicker somava 45,36% dos votos contra 40,18% e Eli. No entanto, ao longo da noite e da madrugada, a diferença entre os dois diminuiu.

Quem continua sem correr risco de eliminação é Douglas Silva. O ator tem apenas 13.72% dos votos e deve avançar para a final.

Já na enquete do DCI, o resultado é um pouco mais desfavorável para Scooby. Ele lidera com 56.44% e a diferença para Eli é de 26,66% – o designer soma 29.84%. Já DG segue em último com 13.72%.

As enquetes do UOL e DCI não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação que será anunciado hoje pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Dinâmica da semana BBB 22

A dinâmica dos últimos dias do BBB 22 deve ser explicada ainda hoje por Schmidt. Se o programa seguir o mesmo cronograma dos últimos anos, é possível que haja uma prova para definir quem deve conquistar a primeira vaga na final. Os outros três se enfrentam na última berlinda da temporada – a votação deve ser aberta amanhã e vai até domingo.

Depois da eliminação do último brother, o reality abrirá a votação para que o público escolha o vencedor do BBB 22. A enquete ficará aberta até terça-feira, data da final do reality show.

O primeiro lugar leva R$1,5 milhão e um carro 0km. Os valores para o segundo e terceiro lugar são de R$150 mil e R$50 mil respectivamente. Arthur Aguiar é o favorito para levar a coroa da temporada.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 hoje começa às 22h35, horário de Brasília, logo após a exibição da novela Pantanal. O programa terá 01h15 de duração e ficará no ar até às 23h50, seguido do Lady Night.

A edição de hoje deve mostrar os melhores momentos da festa de ontem, que contou com show do cantor Kevin O Chris, e tudo o que os brothers conversaram durante o evento. O programa também exibe a rotina dos brothers durante a manhã e tarde, e os momentos que antecedem a eliminação.

Se houver alguma prova hoje, é provável que o anúncio do 16º eliminado seja feito ainda no começo do programa. Se não, o reality deve seguir o cronograma normal e a saída do brother ocorre somente no fim da edição.

