Quando é a final do BBB 22? Como será o último episódio

Falta pouco para o público conhecer o vencedor da atual temporada do Big Brother Brasil. Mas quando é a final do BBB 22? Com apenas cinco participantes na casa mais vigiada do Brasil, um deles será eliminado nesta quinta e outro no domingo. Será então que a votação para a escolha do campeão será aberta.

Quando é a final do BBB 22

A final do BBB 22 acontece no dia 26 de abril, terça-feira, às 22h30, horário de Brasília. O evento será transmitido no canal aberto da Globo e também pela plataforma de streaming Globoplay.

O público vai conhecer os três finalistas no domingo. Na terça, 19, foi formado um novo paredão depois da eliminação de Gustavo. O resultado será anunciado na quinta-feira, quando haverá uma prova para decidir quem deve ocupar a primeira vaga na final. Os outros três se enfrentam na última berlinda da temporada.

O último episódio do BBB 22 é um grande evento, tanto para o público como para os confinados. Eles ganham a chance de acompanhar o programa ao vivo e assistem de pertinho os shows das atrações musicais – neste ano, a produção ainda não confirmou se haverá apresentações e quem serão os artistas.

É montado também um pódio no gramado, em que os três finalistas sobem para sinalizar a vitória. O primeiro lugar é quem leva o prêmio de R$1,5 milhão, além de um carro 0km. O segundo e o terceiro colocados não saem de mãos vazias: eles levam R$150 mil e R$50 mil, respectivamente.

Quem é o favorito para vencer o BBB 22?

Arthur Aguiar e Pedro Scooby aparecem como os favoritos para vencer o BBB 22, de acordo com as enquetes publicadas pelo UOL nas últimas semanas.

Se caso ambos fossem para a final, o ator teria mais chances de vencer o programa do que o surfista. A enquete do DCI, consultada às 00h30 desta quarta-feira (20), mostra que 83.11% dos leitores querem que o marido de Maíra Cardi saia vitorioso. Scooby tem apenas 16.89%.

Douglas Silva, Eliezer e Paulo André também seguem na disputa pelo prêmio e também são fortes candidatos ao pódio. Os famosos por fazerem parte do grupo mais forte e o designer por ter sobrevivido a seis paredões até aqui, apesar de ser um lollipoper.

Quem está no penúltimo paredão?

Pedro Scooby, Eli e DG são os brothers que estão no penúltimo paredão. A berlinda foi formada logo após a eliminação de Gustavo, em uma noite atípica do programa.

O primeiro emparedado foi Douglas Silva, que ficou em último lugar na prova do líder, vencida por Paulo André. O atleta indicou Eli para a berlinda, sob a mesma justificativa usada por Scooby no domingo: o brother jogou do lado oposto ao dele durante o programa. Por fim, Scooby levou três votos da casa.

A eliminação será na quinta-feira. Na sexta, será formado o último paredão para definir quem serão os finalistas. A votação para definir quem leva o grande prêmio abre para o público no domingo e segue até terça-feira, data da final do BBB 22.

+ Finalistas BBB 22: como será dinâmica e quando o público irá conhecê-los