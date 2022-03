Parcial votação BBB 22: quem sai amanhã entre Gustavo, Scooby e Vyni

Nesta terça-feira (15), o público irá se despedir de mais um participante da temporada. Quem vai sair? Consultamos parcial de votação do BBB 22 em portais e também nas redes sociais para descobrir quem o público quer eliminado entre Gustavo, Vinícius e Pedro Scooby.

Enquete BBB 22: Gustavo, Vinícius ou Scooby? Vote em quem deve ser eliminado

Parcial de votação do BBB 22 no UOL e DCI

Em consulta realizada às 08h05 desta segunda-feira (14), Vinícius é apontado como o eliminado da semana nas enquetes do UOL e Jornal DCI até agora. O brother assume a liderança de ambas as parciais com folga e se distancia do percentual dos adversários de berlinda.

Na primeira posição da parcial do UOL, Vinícius soma 73,50%% dos mais de 76 mil votos somando até então. O brother tem 53,66% a mais que Gustavo e 66,84% a mais que Pedro Scooby.

A vice-liderança da votação parcial da enquete do UOL é de Gustavo, que por enquanto soma 19,84%, e na lanterna aparece Scooby, com apenas 6,66% dos votos para sair.

Na parcial de votação do BBB 22 do DCI o cenário não é diferente, Vyni ocupa a primeira posição com folga, Gustavo vem em segundo lugar e Scooby fica em último com uma baixa quantidade de votos. Enquanto o cearense soma 70,48% de um total de mais de 72 mil votos, o curitibano tem 23,19% dos votos e o carioca soma apenas 6,31%.

A diferença entre o percentual de Vinícius para os dos demais emparedados da semana na parcial de votação BBB 22 do DCI é de 47,29% para o segundo lugar e 64,17% para o terceiro.

Comparação

Apesar de Vinícius ainda permanecer em primeiro lugar, a parcial de votação do BBB 22 no jornal Diário do Nordeste está um pouco mais acirrada. Dos quase 6 mil votos, Vinícius recebe 50,8% deles, sua menor porcentagem entre as enquetes consultadas. Gustavo aparece em segundo com 38,4% dos votos e Scooby soma 10,8%.

Parcial de votação do BBB 22 nas redes sociais

Para poder comparar os resultados até agora da parcial de votação do BBB 22 no DCI nesta manhã de segunda-feira, também consultamos, às 08h16, algumas enquetes em páginas de grande expressão no Twitter.

Vai Desmaiar: com mais de 62 mil votos contabilizados até o momento, 86,5% deles são de Vinícius. O brother ocupa com folga a liderança desta parcial de votação do BBB 22. Diferente das enquetes consultadas no DCI, UOL e Diário do Nordeste, aqui o segundo lugar da berlinda é ocupado por Pedro Scooby, que soma 10,6%, enquanto Gustavo vem em último com 2,9% dos votos para sair.

Hugo Gloss: na página do jornalista o cenário se repete, dos quase 70 mil votos computados, 86,3% é de Vinícius. Scooby aparece na segunda posição com 9,2%, enquanto Gustavo assume a lanterna com apenas 4,5% dos votos.

Votalhada: nesta parcial de votação do BBB 22, que soma quase 10 mil votos, Vinícius fica em primeiro com 77,8% dos votos. Pedro Scooby fica em segundo com 12,5% e Gustavo parece em último com 9,7%.

Prova bate-volta

Douglas Silva escapou da oitava berlinda da temporada, o brother venceu o bate e volta contra Gustavo e Vinícius e além de sair do paredão, ainda conquistou um carro 0km da marca patrocinadora da prova. Na disputa, que exigia raciocínio e estratégia, os participantes tinham 13 cartas com números diferentes, era necessário escolher uma para cada rodada e quem exibia a carta de menor valor, recebia uma bola vermelha. Ao atingir 5 bolas vermelhas, o confinado estava eliminado da prova.

