Participantes BBB 22: 8 famosos negaram ida ao reality

Em meio aos rumores que circulam em torno da lista de participantes do BBB 22, alguns famosos foram citados na web como possíveis brothers da nova edição. Ao menos oito deles já negaram que vão estar no programa, que estreia no próximo dia 17 de janeiro.

Douglas Souza – Participantes BBB 22

As especulações de que Douglas Souza seria um dos brothers do BBB 22 começaram quando o jogador de vôlei deixou o time em que jogava na Itália apenas três meses de chegar ao país. Nesta semana, o atleta negou que sua volta ao Brasil tenha a ver com a participação no reality.

“Vi ontem tem que meu nome está como confirmado em várias listas pro BBB. É mentira. Como eu disse para vocês há mais ou menos um mês, quando estava voltando da Itália, eu voltei para cuidar da minha saúde mental e não (para) ir para o BBB”, escreveu.

Aline Campos – Participantes BBB 22

Aline Campos foi citada pelo colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, como uma das sisters do BBB 22. A influenciadora digital só se pronunciou nesta quarta-feira (5), por meio de um post no Instagram, negando que seja parte do elenco da nova temporada do programa.

“Sumi, mas ñ é o que vcs estão falando por ai… é que cheguei em NORONHA! E a internet aqui ta inexistente(ps: Não vou pro BBB)”, postou nas redes sociais.

Álvaro Xaro

Quem também negou a participação no programa foi o influenciador digital Álvaro Xaro. A web tem especulado que ele seria um dos integrantes do Camarote da próxima edição. “É? Não vem aí. Queria demais? Não é meu sonho, pq meu sonho é construir uma família. Mas seria algo que eu iria de coração aberto”, escreveu o jovem em um publicação apagada.

Jonathan Azevedo – Participantes BBB 22

O ator Jonathan Azevedo foi citado por Léo Dias como um dos brothers, mas em entrevista ao próprio colunista, negou “com todas as letras” que seja um dos cotados para o Camarote deste ano.

Jaqueline Oliveira

De acordo com Fábia Oliveira, do portal Em OFF, a jogadora de vôlei Jaqueline Oliveira teria sido chamada para o BBB 22 após uma suposta desistência de Douglas Souza. A atleta já tratou de negar os rumores no Twitter: “Estou vindo aqui para esclarecer que minha suposta ida para o ‘BBB’ não é verdade. Amo o programa e estarei participando aqui de fora junto com vocês.”

MC Loma

Não será dessa vez que os fãs de MC Loma vão ver a cantora no programa. A web especulava que a pernambucana seria um das convidadas após a dona do hit “Envolvimento” colocar um emoji ao lado de seu nome nas redes sociais, tática usada por participantes de realities shows identificarem suas torcidas.

Loma negou a participação através dos stories. “Eu vou dar um recadinho para vocês, espero que vocês não fiquem tristes comigo, mas eu não vou estar no BBB […] Estou muito triste de não estar no BBB, de não levar entretenimento para a família brasileira. Mas é isso, gente, me perdoem”, disse.

Sammy Lee

Além de ter sido citada por Léo Dias como uma das integrantes do grupo Camarote, os rumores de que Sammy Lee teria sido convidada ficaram ainda mais fortes que a influenciadora postou alguns stories arrumando malas, dizendo que iria viajar.

Nesta semana, a loira negou as especulações por meio de suas redes sociais. “Mesmo ficando feliz com o apoio dos fãs e a movimentação que isso causou na internet, essa informação não procede”, afirmou. “No momento, eu não consigo me ver separada do meu filho. Ainda amamento e não está nem perto de ser um momento para me afastar dele. Mas daqui alguns anos, quem sabe?”

Ícaro Silva

Ícaro Silva não só negou os rumores de que estaria no BBB 22, como um tweet publicado por ele causou polêmica na web e rendeu uma briga com o ex-apresentador do programa Tiago Leifert. “Gente, respeita a minha história, a minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro. Parem de acreditar nessa história absurda de que eu cogitaria ir para o Big Boster Brasil”, escreveu em seu Twitter.

Leia também: BBB 22: um ano depois, como estão os participantes da 21ª edição