BBB 22: um ano depois, como estão os participantes da 21ª edição

Já se passou um ano desde que o público conheceu o elenco do Big Brother Brasil 2021. A nova temporada do reality show está para começar e antes da estreia do BBB 22, que tal descobrir como estão os participantes do ano passado?

Como está a vida de Karol Conká antes da estreia do BBB 22

A famosa foi uma das participantes que mais sofreu com a exposição no programa, após sair odiada e com o recorde de maior rejeição que o programa já viu. Na época, Karol teve contratos quebrados, shows cancelados, marcas buscando distância de seu nome, porém, a famosa conseguiu dar a volta por cima.

Quando deixou o programa, a cantora ganhou um documentário, A Vida Depois do Tombo, e lançou a música Dilúvio, que foi sua melhor estreia no Spotify desde o início da carreira. Hoje, ela voltou a receber propostas de publis para marcas, está com 1,8 milhão de seguidores no Instagram, tem realizado concertos e contou ter começado a frequentar a terapia. Além disso, o nível de rejeição da “Mamacita” nas redes sociais não é mais o mesmo. Será que alguém do BBB 22 vai repetir o feito da cantora, que foi considerada a vilã da temporada?

Arthur

O crossfiteiro virou influenciador digital, atualmente ele soma 4,9 milhões de seguidores no Instagram e está solteiro. Boatos que o capixaba estava em um relacionamento com Aline Riscado e havia sido contratado pelo SporTV foram negados pelo famoso.

Carla Diaz

A famosa está vivendo uma boa fase na carreira, além de trabalhar com vários marcas nas redes sociais, a atriz estrelou os filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, longas que ficaram entre os mais assistidos da plataforma Amazon Prime Video em 2021. No final do ano passado, a ex-participante revelou que está em um relacionamento com o policial civil e vereador Felipe Becari. Atualmente ela soma 9,7 milhões de seguidores no Instagram.

Caio – BBB 22 vai começar em breve

Com fama de caloteiro, o fazendeiro virou garoto-propaganda do Serasa após sair do programa. Ele soma 5,1 milhões de seguidores no Instagram e continua sua amizade com o “Bastião”, Rodolffo. Em 2021, ele fez um implante capilar, para lidar com a carequinha que apareceu algumas vezes durante o programa da Globo. Agora no mundo dos famosos, ele conheceu nomes que admira, como Gusttavo Lima, Zé Felipe, entre outros.

Camilla de Lucas

A famosa chegou na sonhada final do reality show e tem feito sucesso aqui fora. Com 11 milhões de seguidores no Instagram, Camilla ainda trabalha como influenciadora digital e também foi contratada como apresentadora pela Rede Globo.

Em 2021, ela esteve a frente do Bate-Papo The Masked Singer Brasil. Recentemente, Camilla havia sido anunciada como apresentadora do “Big Brother: A Eliminação” do Multishow para 2022, mas depois a informação foi corrigida pelo canal, que disse que o cargo será de Ana Clara.

João Luiz

O professor foi contratado pelo Canal Futura para comandar o programa “Entrevista”. Ele está com 3,2 milhões de seguidores no Instagram e continua em um relacionamento com Igor Moreira.

Pocah

A famosa foi pedida em casamento ao vivo no Mais Você depois que deixou o programa, o casório ainda não aconteceu e ela continua firme e forte no relacionamento com Ronan Souza. A famosa continua se dedicando à música, mas disse em entrevista ao UOL em 2021 que após a fama do programa também pretende investir em um sonho que tem desde criança, ser atriz. A funkeira tem 15,4 milhões de seguidores no Instagram e é queridinha de muitas marcas.

Arcrebiano – BBB 22 estreia em 17 de janeiro

O modelo não parou em casa desde que deixou o Big Brother Brasil. Em 2021, ele participou de dois realities, o No Limite e mais tarde A Fazenda 13. No programa da Record, o famoso conseguiu alcançar o pódio e foi vice-campeão. Ele soma atualmente 6,6 milhões de seguidores no Instagram.

Nego Di

O humorista passou por perrengue nas redes sociais depois que deixou o programa e acabou perdendo sua conta oficial no Instagram. Ele contou em stories na plataforma que foi banido por supostamente violar diretrizes da rede social. Por isso, ele abriu outra conta, que agora soma 1 milhão de seguidores.

Após o programa, ele quebrou o contrato de exclusividade que tinha com a Globo, pois se sentiu insatisfeito com o tratamento que recebeu da emissora. Ele está em um relacionamento com Gabriela Sousa.

Juliette – BBB 22 estreia em janeiro

Grande ganhadora da temporada, Juliette ainda tem colhido os frutos de sua vitória e não para de trabalhar. O Globo revelou que a famosa cobra 1 milhão por cada publicidade que faz e que atualmente soma mais de 45 milhões, o que seria 30 vezes o valor do prêmio do reality show.

Ela começou a carreira de cantora e lançou o EP “Juliette” em 2021, com 6 músicas. No Melhores do Ano, premiação anual da TV Globo, a famosa venceu a categoria de personalidade digital do ano. Ela soma atualmente 33 milhões de seguidores no Instagram.

Juliette revelou que foi chamada pelo Big Brother Portugal para ser participante, mas que declinou o convite.

Lucas Penteado

Depois que deixou o programa, o ator e rapper conseguiu contratos com a Globo e a Netflix. Ele tem 8,5 milhões de seguidores no Instagram e também trabalha como influenciador digital.

No segundo semestre de 2021, ele viveu uma polêmica ao lado da ex-noiva. Ele filmou a moça durante uma live e disse ao público que estava sendo traído pela companheira.

Kerline

A primeira eliminada do Big Brother Brasil 2021 se deu bem, a jovem conseguiu se estabelecer nas redes sociais e tem trabalhado como modelo e influenciadora digital. Recentemente, ela esteve na badalada “Farofa da Gkay” e foi shippada por muita gente na internet com a youtuber Kéfera. Ela soma 1,5 milhão de seguidores.

Rodolffo

O cantor conquistou muito sucesso com o hit Batom de Cereja. Em outubro do ano passado, foi revelado que o hit do cantor ao lado de sua dupla, Israel, foi a mais tocada da playlist Top Brasil no Spotify, a mais ouvida do país na plataforma.

Atualmente o famoso está com 9,6 milhões de seguidores no Instagram e continua solteiro.

Lumena – BBB 22 começa em poucas semanas

Outra da lista de cancelados, Lumena não tem mais o ódio da internet, mas é a participante da temporada que conquistou o menor número de seguidores no Instagram. Atualmente ela soma 504 mil de seguidores.

Em entrevista ao UOL, em junho, a baiana contou que decidiu deixar a psicologia de lado e investir na carreira de influenciadora digital. Ela criou um canal no Youtube.

Viih Tube

A jovem continua trabalhando como influenciadora digital e atriz. A garota soma 21,8 milhões de seguidores no Instagram e agora está solteira, o relacionamento com o influencer Bruno Magri terminou em outubro de 2021.

Gil do Vigor

O famoso não chegou na sonhada final, mas marcou o programa e por isso tem feito muito sucesso. Além de estampar as propagandas de várias marcas, o pernambucano lançou um livro depois que deixou o reality.

Requisitado, ele foi convidado em 2021 para ir a pré-estreia nos EUA do filme Eternos, da Marvel. Ele soma 14,7 milhões de seguidores no Instagram e revelou em outubro que após 6 meses do BBB21, já tinha faturado 15 milhões de reais.

Projota

O cantor saiu com um alto índice de rejeição do programa, mas aos poucos foi retomando a carreira. Ele continua no mundo da música e também trabalha com publicidade de marcas na internet. Ele soma 3,8 milhões de seguidores no Instagram.

Thaís

A dentista ingressou na carreira de influenciadora digital e tem trabalhado bastante na internet. Em 2021, ela anunciou que estava namorando o rapper Xamã, mas o relacionamento não foi longe.

Fiuk

Depois do Big Brother, o filho de Fábio Junior contou que continuaria se dedicando à música e também a atuação, algo que gosta muito. Em 2021, ele participou do Show dos Famosos da Globo e foi eliminado depois de se apresentar como Renato Russo.

Recentemente ele dublou a animação Sing 2. Ele namora Thaisa Carvalho e soma 4,7 milhões de seguidores no Instagram.

Vida de Sarah Andrade antes do BBB 22

De favorita ao prêmio a odiada por muitos, a trajetória da brasiliense no programa foi do céu ao inferno, mas ela conseguiu estabelecer carreira aqui fora. Agora influenciadora digital, ela soma 8,4 milhões de seguidores no Instagram.

Leia também

Anônimos do BBB 22: quem são os participantes do Big Brother?