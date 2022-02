Participantes do BBB 22 fazem teste de Covid e Globo emite nota

Com o boato de que os participantes do BBB 22 estão com coronavírus, a Globo anunciou que o elenco vai realizar o teste de covid-19 nesta quinta, 3, e o resultado será divulgado. A suspeita começou com Luciano, diagnosticado com a doença dois dias após sair do reality, e depois foi reforçada com Vinicius que começou a tossir com frequência.

Participantes do BBB 22 fazem teste de Covid

Na tarde desta quinta, a produção chamou os participantes do BBB 22 um por um ao confessionário para fazer o teste de covid-19.

Nos últimos dias, Vyni passou a tossir, o que aumentou os comentários sobre um possível caso de covid dentro do reality. Somado a isso, a deputada federal Carla Zambelli (PSL) contou em suas redes sociais que solicitou ao governo do Rio para que fosse realizada a testagem da Covid-19 no programa.

Em meio aos boatos, a Globo finalmente se manifestou sobre a situação. Em nota, a emissora informou que tem seguido os protocolos sanitários para conter o vírus, assim como realizou nas edições de 2020 e 2021. “Não temos conhecimento dos ofícios mencionados em redes sociais, mas, assim como na edição do ano passado, por precaução e seguindo nossos rígidos protocolos de segurança, todos os participantes serão testados, com os respectivos resultados divulgados. Todas as medidas e cuidados foram adotados com a mesma responsabilidade que permitiu que as duas últimas edições do programa fossem concluídas com segurança e sucesso. A saúde de todos sempre foi a nossa prioridade”.

Na terça, pelo Twitter, a bolsonarista escreveu sobre sua solicitação a respeito da atração global. “Oficiei agora a Secretaria de Saúde do RJ para testarem urgentemente os participantes do BBB. Se um rapaz testou positivo dois dias depois de sair da casa, só pode ter pego lá dentro. Se há outros com sintomas, já deveriam ter testado e divulgado os resultados”.

Onde assistir o BBB22

Para assistir o BBB 22 todos os dias e a qualquer hora, é necessário ser assinante do Pay Per View. A Globoplay oferece o serviço e disponibiliza 11 câmeras para o público. Os valores vão variar de R$ 19,90 a R$ 84,90, qualquer um desses pacotes permite que você acesse o Pay Per View, a variação de preço acontece porque a plataforma oferece combos para outros serviços além da Globoplay.

Para quem prefere não abrir a carteira e assistir tudo de graça, é possível acompanhar os programas diários, exibidos de domingo a domingo. Nestas edições, o público assiste um compilado do que rolou no confinamento e também confere ao vivo algumas disputas e votações.