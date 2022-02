Paulo André BBB 22 é casado? Brother beijou Jade Picon no reality

Brother engatou romance com Jade Picon no reality show - Foto: Reprodução/Globo

Paulo André comentou há pouco tempo no confinamento do Big Brother Brasil que tem um filho de 5 meses. O brother se envolveu com Jade Picon no reality show da TV Globo, mas ainda existe gente com uma dúvida pertinente sobre o caso. Paulo André do BBB 22 é casado? Mãe do filho do participante já se pronunciou nas redes sociais sobre o atleta.

Paulo André do BBB 22 é casado?

Paulo André do BBB 22 não é casado, o brother se tornou pai nos últimos meses, mas não está em um relacionamento com a mãe do menino, Thays Andreata. A dupla também não mantém um namoro ou relacionamento aberto, os dois criam o bebê juntos, mas não estão mais envolvidos romanticamente.

A relação entre Paulo André e Thays é boa segundo o participante do BBB 22, a criança se chama Paulo André Junior e foi apelidado de “Peazinho”. O instagram da criança (@peazinho_) conta com mais de 66 mil seguidores.

Quando se apresentou para os colegas, na primeira semana da edição, Paulo André contou que realizou um sonho ao se tornar pai e que seu filho passou por dificuldade nas primeiras semanas de vida.

“Ele passou por um processo cirúrgico logo após o parto, foi bem difícil porque a gente só enxerga o quanto é forte quando a gente tem alguma aprovação e foi o momento que eu e a mãe dele, Taizinha, vestimos nossa armadura e conseguimos passar por isso”, revelou.

Polêmica

Ao contar no confinamento que seu filho estava completando 5 meses, Paulo André ganhou algumas alfinetadas nas redes sociais, o que gerou polêmica e levou Thays Andreata a defender o atleta.

“O Paulo André tem um filho de cinco meses e tá no BBB 22? Ser pai é bom demais”, comentou a podcaster e jornalista Isabela Reis no Twitter. A publicação alcançou milhares de curtidas, retweets e comentários e chegou até a ex de Paulo André.

“Então… já que eu sou a mãe do filho dele, tenho a liberdade em defendê-lo, já que tudo foi muito conversado e bem pensado entre nós dois. A vida de atleta não é fácil no Brasil e vimos o bbb como uma forma de proporcionar uma vida melhor para nosso filho”, defendeu a moça. O assunto ganhou defensores e críticos na internet.

Primeiro beijo de Paulo André e Jade Picon

A dupla que já vinha sendo “shippada” há tempos no confinamento finalmente engatou um romance. No final da festa deste fim de semana, Jade Picon e Paulo André foram juntos para o quarto do líder do BBB 22.

A dupla não começou a se beijar logo de cara, primeiro o brother tomou um banho enquanto a sister aproveitava algumas guloseimas disponíveis no quarto. Mais tarde, os dois passaram a conversar e Jade, que estava deitada na cama, puxou o atleta para perto, que correspondeu a investida da influenciadora digital.

Os dois se beijaram e então passaram a trocar carícias e beijos. Depois do momento quente, os dois dormiram abraçados e acordaram lado a lado hoje (12).

Quem é Paulo André do BBB 22

Paulo André tem 23 anos de idade é do time dos famosos. Ele foi convidado para o camarote da edição por sua carreira no mundo do esporte, o paulista atua na modalidade do atletismo e sua especialidade é a prova de 100m rasos.

O atleta conta com mais de oito medalhas de ouro em casa. Em 2015, ele bateu o recorde sul-americano juvenil dos 100m. Paulo nasceu em Santo André, no ABC Paulista, mas hoje mora em Vila Velha, cidade do Espírito Santo.

Leia também

Beijo Jadré e mais: 5 momentos que marcaram a festa do BBB 22 ontem