Paulo André é líder do BBB 22: veja quem está no Vip e Xepa

Paulo André é líder do BBB 22: veja quem está no Vip e Xepa

Paulo André é novo Líder do BBB 22 e definiu o vip e xepa da semana! Após ganhar a prova ao lado de Pedro Scooby, PA e o surfista entraram em acordo ele assumiu a liderança da semana. O esportista acabou de voltar de um paredão, disputado por Brunna e Gustavo.

Paulo André é líder do BBB 22

Após enfrentar um paredão tenso, Paulo André se tornou o novo líder do BBB 22. O atleta disputou a prova ao lado de Pedro Scooby e assumiu a liderança após decisão da dupla. Enquanto isso, Arthur e Lucas estão paredão do BBB 22, pois foram os primeiros a deixar a prova do líder, que foi de resistência.

Nesta semana, a berlinda será tripla e a formação deve correr da seguinte forma: anjo imuniza um; Líder indica um brother; Casa dividida em duplas: cada dupla dá um voto em consenso no confessionário; Jogador que fez dupla com líder tem voto com peso dois; por fim a prova bate e volta.

Quem já foi líder no BBB 22

1ª semana: Douglas

2ª semana: Tiago

3: semana: Jade

4ª semana: Jade

5ª semana: Lucas

6ª semana: Scooby ou Paulo André

Quem está no VIP e Xepa

Além do líder Paulo André, o vip do BBB 22 tem Jade, Arthur, Douglas, Gustavo e Pedro Scooby, Já a xepa é formada por Vinicius, Lais, Eslovênia, Lucas, Tiago, Linn da Quebrada, Elieser, Larissa, Natália e Jessi.

Os membros do Vip ganham uma quantidade maior de estalecas e têm uma lista maior de produtos disponíveis para compra no mercado da semana, sendo assim, podem comer melhor. Além disso, eles podem usufruir das mordomias do quarto do líder, que neste ano conta inclusive com um bar privativo.

Ao contrário de quem está no Vip, os participantes da Xepa vivem com pouca estalecas e só têm acesso a produtos mais básicos no mercado, como arroz, feijão e macarrão instantâneo.

Leia também:

Festa do BBB 22 de carnaval: show no sábado terá Banda Eva e Lexa