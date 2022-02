Quem está no paredão do BBB 22: dupla Arthur e Lucas se dá mal

Quem está está no paredão do BBB 22, 6º da temporada, é a dupla formada por Arthur e Lucas. Os amigos levaram a pior na disputa da prova do líder na madrugada de sexta, erraram e foram os primeiros eliminados da dinâmica. Como previa a regra, os dois estão na berlinda.

A dupla formada por Arthur e Lucas é quem está no paredão do BBB 22, na 6ª semana do reality. Os dois terão direito a participar da prova “bate-volta” no domingo, ao lado de outro participante também emparedado. Apenas o indicado pelo líder da semana – Pedro Scooby ou Paulo André – não poderá participar da dinâmica. Veja quem ganhou a prova do líder.

Arthur pode enfrentar seu terceiro paredão; nos outros dois ele foi indicado pela líder Jade. Lucas passa por um declínio na casa, já que saiu da liderança direto para a berlinda.

Nesta semana, a berlinda será tripla e a formação deve correr da seguinte forma: anjo imuniza um; Líder indica um brother; Casa dividida em duplas: cada dupla dá um voto em consenso no confessionário; Jogador que fez dupla com líder tem voto com peso dois; por fim a prova bate e volta.

O que é o Poder do Não do BBB?

Nesta sexta-feira, 25, o Líder terá o Poder do Não no BBB 22. Isso significa que se a Larissa estiver liberada para fazer a próxima prova do líder (a sister está com o pé machucado), o Líder poderá vetar 3 pessoas. Se ela não estiver liberada pelo departamento médico, o Líder então poderá vetar duas pessoas.

Quem já foi líder no BBB 22

1ª semana: Douglas

2ª semana: Tiago

3: semana: Jade

4ª semana: Jade

5ª semana: Lucas

6ª semana: Scooby ou Paulo André

Quando será a 6ª eliminação do BBB 22

O resultado da votação do público para definir o mais rejeitado entre quem está no paredão do BBB 22 está marcado para ser revelado na próxima terça-feira, 01 de março. O programa será transmitido ao vivo, na TV Globo e no GloboPlay, logo depois da novela Um Lugar ao Sol, às 22h30 (horário de Brasília).

Além da eliminação, o programa também vai mostrar o resumo da semana e mais um episódio do CAT BBB, quadro humorístico de Dani Calabresa.

O participantes eliminado se junta aos 5 participantes que já saíram do BBB 22: Luciano, Rodrigo, Naiara, Bárbara, Maria e Brunna.

