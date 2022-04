Porcentagem atualizada agora Gshow: quem sai entre Scooby, Eli e DG

O Big Brother Brasil 2022 está em reta final e apenas cinco participantes ainda moram na casa mais vigiada do país. No novo paredão estão Pedro Scooby, Eliezer e Douglas Silva, quem vai sair? A porcentagem atualizada agora Gshow dita quem fica e quem sai do BBB 22 e por isso consultamos parciais nesta manhã de quarta-feira (20) para conferir como está a votação.

Como está a porcentagem atualizada agora Gshow?

A porcentagem atualizada agora Gshow das 22 horas, da véspera de eliminação, mostrava que a briga para continuar no reality está entre Scooby e Eliezer. O surfista está na frente, porém, tem uma diferença pequena da segunda posição. Enquanto o ex-marido de Luana Piovani soma 45,20% dos mais de 210 mil votos computados até agora, Eliezer tem 42,19% dos votos para sair.

Em último aparece Douglas Silva, aparentemente o brother respira aliviado na lanterna da porcentagem atualizada agora de votos e tempo chances pequenas de ser eliminado. Ele soma 12,61% dos votos.

Histórico da votação UOL

Quarta-feira, 16h00

Pedro Scooby: 45,36% dos votos

Eliezer: 40,18% dos votos

Douglas Silva: 14,46% dos votos

Quarta-feira, 08h00

Pedro Scooby: 43,36% dos votos

Eliezer: 41,07% dos votos

Douglas Silva: 2,29% dos votos

Tem limite de votos no Gshow?

Não há limite de votos no Gshow, você pode usar sua conta para votar quantas vezes quiser e de qualquer computador, tablet ou celular. A única obrigatoriedade do site é criação de um cadastro, em que será necessário informar nome completo, data de nascimento e e-mail. Você precisará criar uma senha para ser usada no site durante as votações.

Para votar, o processo é simples: entre no Gshow, clique na aba do Big Brother Brasil, depois na enquete do paredão. Selecione o participante que deseja eliminar e depois confirma sua decisão ao passar pela verificação de robôs.

Como será a última semana do BBB 2022?

Até o momento, a produção do programa não informou como serão os últimos dias da temporada, mas se o padrão da última semana da edição do ano passado for seguido, acontecerá o seguinte: quem entre Eliezer, Pedro Scooby e Douglas Silva tiver a maior porcentagem de votos atualizada no Gshow, será eliminado na quinta-feira (21).

Na quinta, deve ser realizado uma última prova, para definir quem será o finalista entre os participantes do Top 4 e quais serão os três emparedados da última berlinda da temporada. Entre o sábado (23) e o domingo (24), alguém deve ser eliminado e então será liberado a enquete da grande final no site do programa. A votação ficará disponível até a próxima terça-feira (26), dia da grande final – O primeiro lugar ganhará R$ 1,5 milhão, o segundo colocado receberá R$ 150 mil e o terceiro ficará com R$ 50 mil.

Em 2021, uma última prova foi realizada para definir quem seria o finalista a partir da noite do dia 30 de abril, quinta-feira. Depois de 21 horas de resistência, Fiuk foi coroado campeão e ganhou uma vaga na final. Assim, Gil do Vigor, Camilla de Lucas e Juliette participaram do último paredão da temporada. Gil do Vigor foi eliminado no dia 2 de maio, dois dias depois, em 4 de maio, a grande final foi marcada pela vitória de Juliette.

