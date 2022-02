Porcentagem BBB 22 atualizada agora mostra quem sai amanhã (15)

Bárbara, Arthur e Natália competem para ver quem vai sair do Big Brother Brasil nesta quarta berlinda da edição. Fizemos uma consulta nesta manhã de segunda-feira (14) nas enquetes do DCI e UOL para conferir a porcentagem BBB 22 atualizada agora da votação, que já aponta um nome como o eliminado da semana.

Porcentagem BBB 22 atualizada agora da votação

Nas parciais consultadas às 09h12 desta segunda (14), Bárbara é apontada como a participante que deixará a casa mais vigiada do Brasil na terça-feira (15). A sister está na liderança de ambas as enquetes e ocupa a primeira posição com uma grande folga da porcentagem que seus adversários do BBB 22 somam até então.

UOL

Na votação da enquete do UOL sobre o BBB 22, a porcentagem atualizada mostra Bárbara com 77,37% dos mais de 79 mil votos contabilizados até agora.

A modelo está com 61,63% acima do percentual de Natália, que ocupa a segunda posição, e 70,48% a mais que Arthur, que está em terceiro na votação.

Natália soma até então 15,74% dos votos na parcial e Arthur vem tranquilo na lanterna com apenas 6,89% dos votos para sair.

DCI

Com mais de 77 mil votos contabilizados até agora, a porcentagem do BBB 22 atualizada agora no DCI mostra o mesmo resultado, Bárbara como a mais votada e a assumindo a posição de participante com as maiores chances de sair do programa neste paredão.

A loira soma até então 80,66%, enquanto Natália fica com 14,59% e Arthur com apenas 4,76% dos votos.

Quem já foi e quem ainda não foi para o paredão da edição

Dos participantes que ainda estão na casa, Natália, Arthur, Jessilane e Douglas Silva já foram ao paredão e voltaram. Bárbara, que está com a maior porcentagem do BBB 22 agora atualizada nas parciais, está na berlinda pela primeira vez. Dos três participantes que já deixaram a casa, Luciano, Rodrigo e Naiara Azevedo, apenas a cantora de sertanejo pisou na berlinda mais de uma vez.

Lucas, Jade Picon e Laís já venceram disputas do bate e volta no confinamento, ou seja, eles acabaram na berlinda, mas escaparam no último minuto. Douglas também venceu uma disputa do bate e volta, o brother escapou do segundo paredão da temporada, mas caiu no da terceira semana, para sua sorte, ele conseguiu ser salvo pelo público.

Incluindo quem já chegou perto de ir para um paredão, mas conseguiu escapar com a prova bate e volta, não foram para a berlinda até agora os participantes: Brunna Gonçalves, Eliezer, Eslovênia, Jade Picon, Laís, Linn da Quebrada, Lucas, Maria, Paulo André, Pedro Scooby, Tiago Abravanel e Vinicius. Gustavo e Larissa, da Casa de Vidro, acabaram de chegar no confinamento, por isso eles ainda não tiveram a chance de competir em uma berlinda.

Como votar para ter a porcentagem BBB 22 atualizada

Para votar em Bárbara, Arthur ou Natália, é preciso ter um cadastro no site oficial do reality show, o Gshow. Caso ainda não tenha, vá até o site “https://gshow.globo.com/”, clique em “entrar” e em seguida “cadastre-se”. Você precisará informar nome completo, data de nascimento, e-mail e criar uma senha.

Depois de receber a confirmação de cadastro por e-mail, vá até a página do Big Brother Brasil no site do Gshow e clique na enquete oficial do programa. Selecione o nome de um dos emparedados e passe pela verificação de robôs ao selecionar “sou humano”.

O seu voto será computado em seguida e você poderá repetir o processo quantas vezes quiser. A enquete oficial do programa não mostra a porcentagem da votação do BBB 22 atualizada, por isso acompanhamos as parciais, para ter uma ideia de como anda a votação.

O que tem hoje no BBB 22?

Hoje, segunda-feira (14), é dia de Jogo da Discórdia no BBB 22. A ocasião é o momento em que os emparedados podem mostrar um pouco mais de seus posicionamentos na casa antes do grande dia de eliminação, que é na terça-feira (15). Geralmente, o programa determina que os participantes no paredão sejam os primeiros a se pronunciarem na dinâmica, no entanto, este padrão mudou um pouco nesta edição e na semana passada os emparedados foram deixados por último.

Nesta segunda-feira de Jogo da Discórdia, o BBB 22 está previsto para começar às 22h15, enquanto amanhã irá começar às 22h35. Para assistir os programas de ambos os dias de graça e ao vivo, é necessário ter uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros ou um cadastro na Globoplay, plataforma streaming da Rede Globo. Caso opte pela Globoplay, use a aba “Agora na TV” no horário do reality show.

Na semana passada, o tema do jogo da discórdia levou os brothers a classificarem os colegas com placas como “duas caras”, “sonso (a)”, “esconde o jogo”, “planta”, etc.

