Porcentagem BBB 22 atualizada agora Gshow: quem será o eliminado

Eliezer, Jessi, Arthur ou Douglas Silva deixará o confinamento no domingo (22) e se despedirá de vez da chance de levar o grande prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. Qual a porcentagem BBB 22 atualizada agora Gshow? Consultamos a parcial da enquete bbb 22 UOL e DCI para descobrir a preferência do público.

Porcentagem BBB 22 atualizada agora Gshow

A porcentagem BBB 22 atualizada agora do Gshow será revelada no domingo, mas já é possível ter uma prévia do resultado final da berlinda. Para isso, consultamos as enquete do UOL e se depender do resultado dessa votação, Arthur será eliminado do Big Brother com 33% dos votos – de pouco mais de 34 mil votos.

Em segundo lugar no UOL vem Jessi, que soma 27,21% dos votos para sair. Enquanto isso, Douglas tem 26.86% das intenções. Em último lugar nessa votação está Eliezer, que reúne apenas 8,83%.

A porcentagem BBB 22 atualizada agora do DCI mostra um resultado completamente diferente. Para o publico do jornal, Douglas é quem sai do BBB 22 no domingo com 40.21% dos votos. São mais 124 mil votos.

Jessi vem com 36.99%, depois aparece Eliezer com 14.9%.

No DCI, o participante que ocupa a posição mais confortável na votação desta semana é Arthur, que aparece com apenas 8.30% dos votos na enquete BBB 22. A votação oficial para definir quem será o eliminado da semana permanecerá aberta até o programa ao vivo de domingo, 17 de abril.

As consultas foram realizada a meia-noite.

As pesquisas do DCI não refletem, necessariamente, a opinião do jornal.

Como votar GSHOW

Para votar e aumentar a porcentagem de alguém do BBB 22 agora é necessário ao Gshow, site oficial do reality show. Lá você irá encontrar a única enquete que realmente elimina os participantes do programa. Para contribuir, vá no endereço https://gshow.globo.com/ e clique na enquete de eliminação. Será necessário ter um cadastro no site e depois é só escolher quem quer eliminar, o processo pode ser repetido quantas vezes quiser.

Quem votou em quem no paredão

O líder Gustavo indicou Jessi e Eliezer. A casa votou no confessionário e os votos empataram entre Arthur e Douglas.

Arthur foi o escolhido por Gustavo. A surpresa da semana é que o paredão é quádruplo e assim, o ator teve direito ao contragolpe e indicou Douglas.

Scooby votou em Arthur

Douglas votou em Arthur

Paulo André votou em Arthur

Arthur votou em Douglas

Jessi votou em Douglas

Eliezer votou em Douglas