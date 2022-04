Porcentagem BBB 22 atualizada agora Gshow hoje: quem sai domingo?

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Eliezer competem no último paredão da temporada e um deles ficará de fora da grande final do programa, na próxima terça-feira (26). As enquetes de votação estão a todo vapor e a porcentagem BBB 22 atualizada agora já aponta como será o resultado da eliminação de amanhã, domingo (24).

Porcentagem BBB 22 atualizada agora

A porcentagem BBB 22 atualizada agora do UOL mostra que o eliminado pode ser Douglas Silva, ele tem 36,95% dos mais de 600 mil votos somados até agora.

O ator é seguido por Eliezer, que está em uma briga acirrada com o brother. O designer tem 36,92% dos votos e também tem chances de sair. Em terceiro aparece Arthur Aguiar com 26,13%

Na porcentagem atualizada agora da enquete BBB 22 do DCI, Eliezer é apontado como o eliminado. Na parcial, ele soma 45,81% dos mais de 91 mil votos computados até o momento.

Na segunda posição, Douglas Silva não está muito longe do adversário e soma 44,98%. Em último aparece Arthur, aparentemente tranquilo na votação, com apenas 9,19% dos votos para sair.

As consultas foram realizadas após as 12h00 deste sábado e será atualizada ao longo do dia. Acompanhe em tempo real a porcentagem BBB 22 atualizada agora com o DCI!

Quem já está na final do BBB 22?

Paulo André já está na final do BBB 22. O atleta é o único participante que garantiu uma vaga no sonhado dia até o momento, ao vencer a última prova do líder da temporada. A disputa foi de resistência e durou mais de 19 horas.

Paulo André, Arthur Aguiar, Douglas Silva e Eliezer competiram. A prova começou no final da noite de quinta-feira (21) e seguiu pela sexta-feira (22). Douglas foi o primeiro eliminado da disputa, pouco depois das 10 horas de prova o ator cometeu um erro e foi eliminado.

No período da tarde, Eliezer também cometeu um erro ao longo da competição e acabou eliminado. A briga ficou entre Paulo André e Arthur Aguiar, até que por volta das 19h00, o ator esqueceu de apertar o botão que mostrava que o participante havia terminado o circuito a tempo. Assim, Arthur foi eliminado e Paulo André ganhou um carro 0km e uma vaga na grande final do Big Brother Brasil 2022.

Boninho visitou a casa e os participantes ganharam prêmio especiais de reta final, veja como foi a dinâmica:

