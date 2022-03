Porcentagem BBB 22 atualizada agora Gshow: quem será o 6º eliminado

Larissa, Arthur Aguiar ou Linn da Quebrada, um dos três participantes deixará o reality show da TV Globo ainda hoje, terça-feira (01/03). Quem será o eliminado? A votação está a todo vapor no site oficial do programa e o que queremos saber é qual a porcentagem BBB 22 atualizada agora Gshow? O resultado será divulgado apenas durante o programa ao vivo de eliminação.

Qual a porcentagem BBB 22 atualizada agora no Gshow?

O site oficial do programa, o Gshow, não revela em tempo real como está a enquete do programa. Assim, não é possível descobrir qual é a porcentagem BBB 22 atualizada agora no Gshow, pois o portal não libera parciais durante a votação.

O momento em que é revelado qual foi a porcentagem total do paredão do BBB 22 no Gshow sempre acontece nas noites de terça-feira, depois que a votação já foi encerrada. O programa costuma mostrar ao público a porcentagem de cada emparedado e em seguida a quantidade de votos computados.

É por este motivo, de o Gshow não divulgar a porcentagem dos brothers da berlinda do BBB 22 atualizada, que costumamos consultar parciais não oficiais, para ter uma noção de qual lado o público está.

Votação oficial acontece no Gshow

Apesar de o Gshow não apresentar qual a porcentagem BBB 22 atualizada, é lá que você precisa votar se quiser que seu vote ajude ou atrapalhe um dos participantes do paredão da semana. Como é a enquete oficial do programa, cada voto por lá faz diferença para um dos confinados.

Para votar, acesse o Gshow, em seguida clique na aba do BBB 22 e então vá na enquete do paredão. Os votos são para eliminar, então cuidado para não confundir, em seguida clique em um dos três emparedados, Larissa, Arthur ou Lina, e então confirme sua decisão ao selecionar a caixinha “sou humano” da verificação de robôs.

Após alguns segundos, o site terá computado o seu voto e te informará isso ao mostrar uma mensagem na tela. Quando já tiver votado, você poderá repetir o processo quantas vezes quiser. Porém, para quem ainda não sabe, é necessário ter um cadastro no Gshow, caso não tenha realizado o seu, é só clicar em “cadastre-se” e depois informar, nome completo, data de nascimento, gênero, cidade, estado e país em que mora e e-mail.

Qual a porcentagem BBB 22 atualizada agora em outras enquetes?

Como não é possível saber a porcentagem BBB 22 atualizada agora no Gshow, consultamos as enquetes do UOL e do Jornal Diário do Nordeste nesta manhã de terça-feira (1) para conferir como anda a votação.

Por enquanto, Larissa é apontada como a eliminada da semana segundo a enquete do UOL, consultada às 19h30. A sister está com 55,50% dos mais de 293 mil votos computados até agora.

Depois dela vem Arthur Aguiar, que por enquanto soma 22,90% e ocupa a segunda posição, seguido de Lina que está em terceiro com 21,60%.

Na consulta realizada às 19h30 no DCI, que soma por enquanto mais de 220 mil votos, Larissa também ocupa a liderança disparado. A pernambucana tem 86,60% dos votos para sair, já Linna vem em segundo com 8,50% e Arthur está na lanterna com 4,90% dos votos para sair.

Quem saiu do BBB 22 até agora?

Cinco participantes foram eliminados da temporada até agora da forma convencional, ou seja, caíram no paredão e foram os mais votados no Gshow para sair do BBB 22. Já Maria e Tiago Abravanel deixaram o programa sem nunca terem pisado em uma berlinda, a cantora saiu após ser expulsa por agredir Natália, enquanto Tiago apertou o botão de desistência e foi embora do confinamento.

Luciano: primeiro participante a deixar a casa, o dançarino foi eliminado em um paredão contra Natália e Naiara Azevedo; Rodrigo: no segundo paredão da temporada, Rodrigo deixou o programa depois de disputar contra Natália e Jessilane; Naiara Azevedo: primeira eliminada do camarote, a cantora sertaneja disputou contra dois famosos, Arthur e Douglas Silva; Bárbara: a sister do time pipoca não conseguiu se manter no jogo depois de um paredão contra Arthur e Natália. Brunna Gonçalves: no quinto paredão, a esposa de Ludmilla foi eliminada em uma disputa contra Gustavo e Paulo André.

A mais recente eliminada do reality show participou do quadro Big Terapia com Paulo Vieira:

