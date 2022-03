Porcentagem BBB 22 atualizada agora Gshow: quem será o 9º eliminado

Berlinda foi formada no domingo (20) e brothers competiram no bate e volta.

Eliezer, Laís ou Douglas Silva, alguém deixará o confinamento na noite de amanhã, terça-feira (22) e se despedirá de vez da chance de levar o grande prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. Qual a porcentagem BBB 22 atualizada agora Gshow? Consultamos parciais nesta manhã de segunda-feira (21) para descobrir quem o público quer fora do programa.

Enquete BBB 22: quem merece ser eliminado?

Porcentagem BBB 22 atualizada agora Gshow

A porcentagem BBB 22 atualizada agora do Gshow será revelada apenas na noite de terça-feira (22), o reality show não mostra parciais de suas votações em tempo real e revela os números oficiais ao público após o discurso de eliminação de Tadeu Schmidt, porém, é possível ter uma prévia do resultado final da berlinda. Para isso, consultamos as enquetes do UOL e DCI às 07h09 de hoje (21), em ambas Laís lidera a votação para sair do programa.

A porcentagem BBB 22 atualizada agora de Laís na enquete do UOL é a mais alta entre os emparedados, a sister lidera a votação com 79,75% dos mais de 72 mil votos computados até o momento. O percentual da médica é 68,5% maior que o do segundo colocado e 70,75% maior que o participante na lanterna da parcial.

Em segundo lugar no UOL vem Douglas Silva, o ator soma 11,25% dos votos para sair e aparentemente tem poucas chances de ser eliminado contra a goiana. Em último está Eliezer, que respira com tranquilidade e tem grande possibilidade de permanecer no jogo, o brother soma apenas 9%.

Para motivo de comparação, também consultamos a porcentagem BBB 22 atualizada agora do DCI, que também mostra Laís com uma larga diferença em relação aos colegas de berlinda. A participante está na liderança da votação com 87,21%. No total, foram contabilizados mais de 161 mil votos.

A segunda posição nesta parcial é igual a do UOL, Douglas Silva, porém a porcentagem do carioca é um pouco menor, 8,59%. Eliezer está em terceiro com apenas 4,19% dos votos para sair e mostra poucas chances de eliminação.

Como votar

Para votar e aumentar a porcentagem de alguém do BBB 22 agora é necessário ao Gshow, site oficial do reality show. Lá você irá encontrar a única enquete que realmente elimina os participantes do programa. Para contribuir, vá no endereço https://gshow.globo.com/ e clique na enquete de eliminação. Será necessário ter um cadastro no site e depois é só escolher quem quer eliminar, o processo pode ser repetido quantas vezes quiser.

Laís é a mais odiada pelo público

Além de liderar a porcentagem atualizada agora de quem sai do BBB 22 segundo as parciais, Laís também é a primeira colocado da enquete “quem é o participante mais odiado”. A sister soma 35,64% de um total de mais de 15 mil votos.

Na segunda posição está Gustavo, namorado da participante no confinamento, com 18,75%. Para fechar o top 3 vem Natália, com 11,83%. A enquete foi publicada na última terça-feira (15), após a eliminação de Vinícius.

Laís pretendia tirar Arthur do vip se fosse a ganhadora do anjo da semana:

Como foi formado o 9º paredão

O nono paredão começou a ser formado na última quinta-feira (17), quando Gustavo já se tornou um emparedado. O brother foi o mais votado entre os eliminados do programa, que em uma dinâmica inédita durante a prova do líder da semana, tiveram o poder de indicar alguém para a berlinda da semana.

No domingo (20), o anjo Lucas imunizou Eslovênia e em seguida Arthur informou o seu voto de líder, assim Laís foi emparedada. Depois, a sister teve o poder de um contragolpe e mandou Douglas Silva para o nono paredão da edição.

Em seguida, foi a vez dos votos da casa, seis brothers deram votos secretos no confessionário, enquanto os demais revelaram suas indicações de forma aberta, na sala. No final da votação, Eliezer acabou na berlinda.

Na prova bate e volta, que misturava sorte com um pouco de habilidade, Gustavo saiu vencedor da disputa e escapou do paredão.

