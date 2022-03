Quem é o favorito para ganhar o BBB 22: enquete BBB 22 UOL atualizada

Participantes do camarote são os mais queridos pela audiência do BBB 22

Falta um pouco mais de um mês para a final do Big Brother Brasil, e restam doze brothers na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. Neste ano, alguns brothers do grupo Camarote têm se tornado mais queridos que os Pipocas, ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, é o que mostra a enquete UOL. Quem é o favorito para ganhar o BBB 22? Confira a parcial até agora.

Pedro Scooby é o favorito para ganhar o BBB 22

Pedro Scooby é o favorito para ganhar o BBB 22, de acordo com parcial da enquete UOL, consultada às 11h30 horas de domingo, 20 de março. O surfista tem 35,63% dos votos da enquete UOL e pode ser o grande vencedor desta temporada.

Arthur Aguiar vem logo atrás, com pouca diferença de votos. O ator e cantor soma 34,36% da preferência do público e tem altas chances de chegar ao pódio. Para completar o top 3, Paulo André está em terceiro lugar, mas com uma porcentagem bem distante dos colegas, com 7,55% dos votos.

A enquete do DCI aponta um resultado similar, mas com outro campeão. Para 24,35% dos leitores, quem deve vencer o BBB 22 é Douglas Silva.

O segundo lugar fica com Arthur Aguiar, que tem 22, 81% dos votos. Paulo André completa o pódio com 20,33% da preferência da audiência.

As enquetes do UOL e DCI não tem influência sobre o resultado oficial do programa e são feitas apenas como pesquisa de opinião do público.

Quem é o mais odiado?

A mais odiada do BBB 22 é Laís. A médica tem 35,22% dos votos da enquete UOL e está no topo do ranking dos brothers mais odiados desta edição.

Gustavo, affair de Laís dentro da casa, também não é muito querido pelo público. O bacharel em Direito soma 19,20% de rejeição. Quem fecha o top 3 é Natália, com 12,10% dos votos.

Laís ocupou o lugar de sua amiga dentro do jogo, Jade Picon, no topo da lista dos menos queridos. A influenciadora digital acumulou rejeições por algumas semanas, e quando caiu no paredão, foi eliminada com mais de 84% dos votos. O mesmo pode acontecer com a médica caso Arthur Aguiar realmente a indique para a berlinda.

Vai ter repescagem no BBB 22?

Não haverá repescagem no BBB 22. A informação foi confirmada por Boninho através de suas redes sociais. O big boss negou qualquer possibilidade dos brothers eliminados retornarem ao jogo, como parte do público estava especulando. “Não vai ter repescagem! Isso eu garanto”, declarou o diretor em resposta a um seguidor em seu Instagram.

Na última quinta-feira, o programa reuniu os oito primeiros eliminados do reality show para um dinâmica especial. Além de “lavarem a roupa suja”, Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e Vinícius puderam escolher um brother para ir ao paredão – Gustavo recebeu seis votos e levou a pior.

Sendo assim, o jogo segue sem mais alterações surpresas no elenco até o fim da temporada, que termina em 26 de abril. Por enquanto, doze brothers seguem na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão e um carro 0km.

