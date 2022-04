Porcentagem BBB 22 atualizada agora Gshow indica quem sai amanhã

Eliezer, Gustavo e Paulo André estão no décimo sexto paredão da edição e competem para ver quem consegue permanecer no programa mais um pouco. Quem vai sair terça-feira (19) e quem continuará na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão? Conferimos a porcentagem BBB 22 atualizada agora Gshow da votação para ter noção de quem o público quer eliminar.

Enquete BBB 22: Eliezer, Gustavo ou Paulo André, quem sai?

Porcentagem BBB 22 atualizada agora Gshow

A Porcentagem BBB 22 atualizada agora Gshow já indica Gustavo o eliminado do BBB na terá-feira, 19. Com mais de 48 mil votos computados até o momento, a enquete UOL mostra Gustavo com 61,61% de rejeição do público.

Eliezer é o segundo mais votado, com 26,01% dos votos para sair.

Paulo André está na lanterna da porcentagem BBB 22 atualizada agora , com 12,38%, e apresenta poucos chances de sair até o momento.

No DCI, que soma mais de 73 mil votos computados por enquanto, Gustavo está na liderança da votação com 49,47% dos votos. O brother é seguido por Eliezer, que soma 43,58%.

Eliezer vem na vice-liderança da porcentagem BBB 22 atualizada agora do DCI com 43,58%. Ele é seguido por Paulo André, que na lanterna da lista soma apenas 6,91% dos votos para sair.

Como votar no Gshow

Para eliminar Eliezer, Paulo André ou Gustavo, que tem sido apontado pela porcentagem BBB 22 atualizada agora como o próximo a deixar o programa, é necessário votar na enquete oficial do reality show: disponível no Gshow. Para que seus votos sejam computados, é preciso ter um cadastro no site, mas o processo é simples e não te causar problemas. Será necessário informar apenas três coisas, nome completo, data de nascimento e um e-mail válido.

Após a criação de uma senha que será usada na sua conta do Gshow, você receberá a confirmação por e-mail e então já poderá usar seu login e senha para votar. Quando estiver no site, clique na aba Big Brother Brasil e então abra a enquete. Selecione o nome de Eliezer, Gustavo ou Paulo André e passe pela verificação de robôs ao selecionar o botão ‘sou humano’.

Em seguida, você receberá uma mensagem na tela que informa que seu voto foi contabilizado no sistema do programa. Para votar mais vezes, é só repetir o processo, não há limite de votos. O Gshow não libera parcial de sua porcentagem BBB 22 atualizada agora, por isso consultamos outras parciais durante a votação.

Como foi formado o 16º paredão do BBB 22?

O 16º paredão do BBB 22 foi formado no domingo (17) e contou com apenas seis participantes; os últimos competidores da temporada. Eliezer foi o primeiro emparedado, indicado pelo líder Pedro Scooby.

A votação continuou no confessionário e de um em um, os brothers fizeram suas indicações, Gustavo foi o mais votado e por isso também acabou na berlinda. Por último, o brother pôde dar um contragolpe e puxou Paulo André.

Eliezer votou em Gustavo

Arthur Aguiar votou em Gustavo

Douglas Silva votou em Gustavo

Gustavo votou em Paulo André

Paulo André votou em Gustavo

Que horas começa a eliminação amanhã (19)?

O BBB 22 de amanhã, terça-feira (19), em que um dos brothers do décimo sexto paredão será eliminado vai começar às 22h35, após a novela Pantanal. De acordo com o cronograma oficial da emissora, o programa de eliminação terá no total 1 hora e 20 minutos no ar. A partir das 23h55, o canal exibirá Profissão Repórter.

Jessilane é a mais recente eliminada da temporada, a sister saiu do programa na noite de domingo (17). Assista a primeira entrevista da professora de biologia após a eliminação:

