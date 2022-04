Porcentagem BBB 22 atualizada agora: quem sai amanhã (10/04)

Porcentagem BBB 22 atualizada agora aponta quem vai sair do reality no 13º paredão - Foto: Reprodução/Globo

No domingo (10), mais um participante irá se despedir da chance de levar R$ 1,5 milhão para casa. A briga da atual berlinda do reality show é entre Linn da Quebrada, Gustavo e Eliezer, o que a porcentagem BBB 22 atualizada agora indica? Briga não está acirrada no décimo terceiro paredão da temporada.

Enquete BBB 22: Linn, Eliezer ou Gustavo, quem sai?

Qual a porcentagem BBB 22 atualizada agora?

Segundo a porcentagem BBB 22 atualizada agora do DCI e UOL, Linn da Quebrada é quem tem as maiores chances de deixar o programa. A sister lidera ambas as parcias com folga e tem sido a mais votada para sair desde o início da votação.

Na consulta realizada na faixa das 09h00 de hoje, sábado (9), a cantora soma 78,46% dos mais de 235 mil votos computados no DCI e 60,06% dos 85 mil votos contabilizados no UOL.

Em segundo no DCI vem Gustavo, com 12,74% dos votos para sair, uma diferença de 65,72% da posição de Lina. No UOL, o brother também está em segundo, com 20,81% dos votos para sair. A diferença entre o primeiro e segundo lugar no UOL é um pouco menor, 39,25%.

Na lanterna da porcentagem BBB 22 atualizada agora de ambas as enquetes vem Eliezer, o designer é o menos votado para sair. No DCI, o participante soma apenas 8,78%, enquanto no UOL aparece com um percentual maior, 19,12%.

Quando vai ser encerrada a votação

A votação oficial do BBB 22 ficará aberta até o programa ao vivo de amanhã, domingo (10). Tadeu Schmidt irá informar quando a enquete do reality show for encerrada. As exibições de domingo do Big Brother Brasil são as que começam mais tarde, por conta do Fantástico, por volta das 23h10.

Porcentagem BBB 22 atualizada agora nas redes sociais

Nas redes sociais, o resultado apontado é um pouco diferente. Em duas enquetes de grande expressão, também consultadas na faixa das 09h00, Eliezer é indicado como o novo eliminado. Já no Votalhada, o resultado aponta a saída de Lina, assim como o UOL e o DCI.

No Vai Desmaiar, que soma quase 35 mil votos até agora, Eliezer vem em primeiro com 54,1%. Lina aparece em seguida, com 40,7%, enquanto Gustavo vai para a lanterna da votação, com apenas 5,3%.

A enquete do Hugo Gloss contabilizou por enquanto mais de 70 mil votos e mostra Eliezer com 50,7% dos votos. Em segundo lugar está Linn da Quebrada, com 42%. Em último vem Gustavo, com 7,2%.

No Votalhada, Lina é a apontada como eliminada, a sister tem 62,4% dos mais de 12 mil votos computados até agora. Eliezer é o segundo colocado com 30,8% e Gustavo fica em último com 6,8%.

Quem salvou quem

A votação do décimo terceiro paredão do BBB 22 foi diferente, os brothers foram ao confessionário para salvar alguém e não para votar no participante que gostariam de ver na berlinda. Assim, cada confinado indicava o nome de quem queria salvar e o menos votado ia para o paredão.

Paulo André salvou Gustavo

Pedro Scooby escolheu salvar Arthur

Arthur Aguiar salvou Scooby

Gustavo salvou Scooby

Eliezer escolheu salvar Natália

Natália optou por salvar Jessi

Jessilane votou em Natália

Linn salvou Natália

Eliezer não foi salvo por ninguém e por isso acabou na décima terceira berlinda da temporada. Para a sorte do designer, ele está na lanterna da porcentagem BBB 22 atualizada agora e aparenta ter poucas chances de sair. Gustavo foi ao paredão por causa do contragolpe de Eliezer e Linn da Quebrada foi a indicação do líder.

