Porcentagem da votação BBB 22 de agora: quem sai hoje (22/02)

No quinto paredão do Big Brother Brasil, o público precisa decidir entre eliminar Brunna Gonçalves, Gustavo ou Paulo André. Essa é a primeira vez dos participantes na berlinda e para um deles, o jogo termina hoje. A parcial da enquete do DCI mostra a porcentagem da votação do BBB 22 e quem deve sair hoje.

Qual a porcentagem da votação do BBB 22 hoje?

A porcentagem da votação do BBB 22 está desfavorável para Brunna Gonçalves. Em consulta realizada às 17h30 desta terça-feira, as enquetes do UOL e DCI aponta a eliminação da dançarina.

DCI

A bailarina tem a maior rejeição quando comparada a Gustavo e Paulo André. Brunna está com 73,06% dos votos, enquanto o bacharel em Direito está em segundo lugar com 22,38%.

Quem não deve sair do jogo é o atleta, que está em terceiro lugar com 4,55% dos votos.

UOL

O resultado da enquete UOL está bem parecido. Brunna deve ser eliminada com 66,64% dos votos.

Os leitores do veículo também acreditam que Gustavo e PA devem permanecer no jogo. Ambos os jogadores receberam poucos votos, somando 27,29% e 6,07%, respectivamente.

Votalhada

O Votalhada reúne as parciais das enquetes feitas principais sites de entretenimento no país. Até agora, Brunna está com média de 76,58% dos votos.

Quem votou em quem no quinto paredão do BBB 22?

A formação do quinto paredão do BBB 22 começou na sexta-feira (18). Brunna Gonçalves atendeu o big fone e teve que indicar um brother ao paredão. Ela optou por Gustavo.

No domingo, o anjo Arthur Aguiar deu o colar da imunidade para Natália. Lucas, líder da semana, mandou Brunna direto para a berlinda.

A votação da casa foi feita de forma diferenciada. Os brothers se dividiram em três grupos e cada um deles teve que indicar uma pessoa de outro grupo ao paredão.

O primeiro grupo foi o do quarto Lollipop, composto por Laís, Jade, Eliezer, Larissa, Brunna, Eslovênia. Eles escolheram Jessilane.

O grupo do quarto grunge, com Paulo André, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva e Gustavo, foi o segundo a votar. Eliezer foi o escolhido.

Linn da Quebrada, Jessilane, Natália e Tiago Abravanel, que estavam no confessionário, ficaram por último. Eles escolheram Paulo André para a berlinda.

Eliezer, Jessilane, Gustavo e PA disputaram a prova bate e volta. Eli e a professora de biologia levaram a melhor.

Assista o vídeo pós paredão do BBB 22:

Como assistir a eliminação?

A eliminação do BBB 22 acontece nesta terça-feira, 22 de fevereiro, às 22h30, horário de Brasília. O resultado é anunciado por Tadeu Schmidt no final do programa.

Para assistir, basta sintonizar na Globo no horário indicado. Também é possível assistir o canal pelo Globoplay na aba ‘Agora na TV’. É necessário ter um cadastro na plataforma de streaming para ter acesso.

