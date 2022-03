Porcentagem da votação BBB 22: prévia da votação do paredão

Veja a relação com a porcentagem de votos no BBB 22 hoje, 28 de fevereiro. Larissa, Arthur e Linn estão no paredão.

Linn, Arthur Aguiar e Larissa estão no paredão desta semana no BBB 22 e, na próxima terça-feira, 1º de março, um deles será eliminado pelo público. A enquete UOL aponta a porcentagem da votação do BBB 22 e quem deve deixar a competição pelo prêmio de R$1,5 milhão.

Porcentagem da votação BBB 22

A porcentagem da votação do BBB 22 está desfavorável para Larissa. Na enquete UOL, consultada no início da tarde de hoje, a participante da Casa de Vidro já havia recebido 67,64% dos votos para sair do reality. Assim, caso o resultado seja confirmado no programa ao vivo de terça-feira, 1º de março, a pernambucana deixará o programa em seu primeiro paredão.

A segunda posição do mais rejeitado da semana é ocupada por Arthur Aguiar. O ator, que está em sua terceira berlinda, está com 20,09% dos votos para ser eliminado. Ele é seguido por Linn da Quebrada, que está na posição mais confortável da semana com apenas 12,26% na taxa de porcentagem de votos no BBB 22 hoje.

Ao longo do dia, o resultado com Larissa eliminada se confirmava. Às 2h da madruga, Larissa apareceu com 88,15% dos votos na primeira posição. Arthur estava na segunda posição com 6,31% dos votos, seguido por Linn da Quebrada que foi votada por 5,54%.

Às 8h, os votos em Larissa somavam 86,55% de porcentagem de votos no BBB 22 hoje. Arthur continuava na segunda posição com 6,90% dos votos e Linn recebeu 6,55% dos votos, estando praticamente empatada com Arthur.

Às 13h, 85,77% dos votos indicaram Larissa como a eliminada desta semana. Na mesma parcial, Arthur recebeu 7,50% dos votos e ocupava a segunda posição. Linn recebeu 6,73% dos votos.

Por fim, por volta das 16h30, Larissa acumulava 85,27% dos votos e Arthur, na segunda posição, recebeu 7,69%. Linn, ainda na terceira posição, acumulava 7,04% de porcentagem de votos no BBB 22 hoje.

Quem votou em quem no paredão

A formação da berlinda ocorreu durante o programa ao vivo de domingo, 27 de fevereiro, e mobilizou os participantes em uma dinâmica diferente: os votos no confessionário foram dados em duplas. Veja como votaram os participantes do BBB 22 para o sexto paredão.

Lucas e Arthur votaram em: Larissa.

Eslovênia e Linn da Quebrada votaram em: Douglas Silva.

Jessilane e Natália votaram em: Eslovênia.

Vinicius e Eliezer votaram em: Jessilane.

Gustavo e Douglas Silva votaram em: Vinícius.

Jade Picon e Laís votaram em: Douglas Silva.

Pedro Scooby com voto peso dois votou em: Larissa.

Larissa votou em: Douglas Silva.

Com o empate entre Larissa e Douglas, o líder da semana precisou desempatar e optou por condenar Larissa. Quem tiver a maior porcentagem de votos BBB 22 na enquete oficial será eliminado.

Além deles, Lucas também foi para o paredão, mas escapou da berlinda depois da prova Bate e Volta. O participante foi o primeiro a encontrar quatro estações com o símbolo do patrocinador em um campo de provas.

Veja também a desistência de Tiago Abravanel.

Como assistir a eliminação?

A eliminação do BBB 22 acontece nesta terça-feira, 1 de março, às 22h10, horário de Brasília. O resultado é anunciado por Tadeu Schmidt no final do programa.

Para assistir, basta sintonizar na Globo no horário indicado. Também é possível assistir o canal pelo Globoplay na aba ‘Agora na TV’. É necessário ter um cadastro na plataforma de streaming para ter acesso.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades do Big Brother Brasil.