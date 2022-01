Porcentagem paredão BBB 22: parciais já apontam resultado de votação

Naiara, Luciano ou Natália, um desses três participantes irá deixar a casa do Big Brother Brasil ainda hoje, terça-feira, 25 de janeiro. Para descobrir quem é o apontado como primeiro eliminado, consultamos a porcentagem paredão BBB 22 nas enquetes do UOL e DCI para ver de qual lado o público está nesta briga.

Como está a porcentagem do paredão BBB 22 no UOL?

Luciano tem a maior porcentagem de votos na parcial do UOL, na consulta realizada às 10h15 desta terça-feira, dia de eliminação. O bailarino soma até agora 43,26% dos votos para sair e assume a primeira posição. No total, foram contabilizados por enquanto mais de 136 mil votos.

A segunda posição está com Natália, a designer de unhas tem 30,74% na porcentagem da parcial de votos do paredão do BBB 22, a diferença para o percentual de Luciano é de 12,52%.

Em último vem Naiara Azevedo, até o momento a dona do hit “50 Reais” está na lanterna e parece que pode se salvar neste paredão do BBB 22, a porcentagem dela é de 26,00%, uma diferença de 17,26 para o primeiro lugar da lista.

Quem está na frente para sair do BBB 22 no DCI

Também consultamos a enquete do DCI, que até o momento soma quase 150 mil, às 10h25, e aqui o cenário é diferente. Natália vem sendo apontada como a primeira eliminada da temporada e não Luciano. Nesta votação sobre o paredão do BBB 22, a porcentagem da modelo é de 42,55%.

Com as posições invertidas na parcial em relação a enquete do UOL, Luciano vem em segundo no DCI, com 36,30% dos votos. A lanterna é a mesma em ambas as parciais, a terceira posição pertence a Naiara Azevedo, que até o momento soma 21,15% dos votos.

Como votar no paredão do BBB 22 no site x votar no aplicativo

A única forma de garantir que aquele participante que você detesta terá a maior porcentagem de rejeição no paredão do BBB 22 é votando no site oficial do programa, o Gshow. Há duas opções, usar um navegador de internet pelo computador ou celular e votar no site do reality, ou baixar um aplicativo.

Para votar pelo site, acesse https://gshow.globo.com/ e depois clique na opção “BBB” que você encontrará na aba “Menu”, na lateral superior esquerda. A enquete “Paredão BBB 22: Vote para eliminar Luciano, Naiara ou Natália” será a primeira opção nesta nova página, clique nela.

Agora que você está dentro da enquete, confira as fotos dos participantes e clique no nome do participante que quer fora do programa. Em seguida, selecione a caixinha “sou humano” para passar pela verificação de robôs. Depois disso você verá uma mensagem que informa que seu voto foi computado, repita o processo quantas vezes quiser.

Para conseguir votar, é necessário estar logado no site. Caso não tenha cadastro, crie um rapidamente no botão “cadastre-se”, informando nome completo, gênero, data de nascimento, cidade, estado, país e e-mail. Para votar pelo site usando um navegador do celular, o processo é o mesmo.

Votar no BBB 22 pelo app do Gshow

Para votar pelo celular usando o aplicativo, será necessário que primeiro você vá atá a loja de aplicativos do seu aparelho e procure por “Gshow”. Instale e depois o abra.

Vá em “menu” na lateral inferior direita e depois clique em “acesse sua conta” caso já tenha login ou “cadastre-se grátis” caso ainda não tenha.

Depois de realizar esse passo, clique na aba BBB 22 para votar no paredão. A enquete irá aparecer para você, clique em quem quer eliminar e passe pela verificação de robôs. Pronto! Agora é só votar mais vezes!

Programação da semana do BBB

Terça-feira, hoje, 25 de janeiro: eliminação de Naiara, Natália ou Luciano, sai quem tiver a maior porcentagem de votos no paredão do BBB 22;

Quarta-feira, 26 de janeiro: será realizada a festa do líder Douglas, a comemoração vai marcar o final do reinado do ator na casa;

Quinta-feira, 27 de janeiro: uma nova prova do líder será realizado e alguém assumirá a coroa de chefão do confinamento;

Sexta-feira, 28 de janeiro: a prova do anjo e a festa podem acontecer neste dia, mas não é fixo, a programação das duas atrações é decidida pela produção, que também pode acontecer no final de semana;

Sábado, 29 de janeiro: se a prova do anjo ou a festa não forem realizadas na sexta-feira, acontecerão no sábado;

Domingo, 30 de janeiro: o vencedor da prova do anjo poderá convidar colegas para um almoço especial e ainda receberá uma mensagem em vídeo da família. A noite será formado o segundo paredão do BBB 22, em seguida acontecerá a prova bate e volta para salvar alguém da berlinda;

Segunda-feira, 31 de janeiro: na próxima segunda será realizado o terceiro jogo da discórdia da temporada.

