Programação BBB 22: Boninho dá spoiler sobre as próximas dinâmicas

Provas do líder e do anjo, formação de paredão e jogo da discórdia terão novidades

Boninho deu algumas dicas sobre as próximas dinâmicas na programação do BBB 22. Nesta quarta-feira (2), o big boss publicou um vídeo no qual diz que as provas do líder e anjo terão consequências, e prepara um jogo da discórdia que promete muito ‘fogo no parquinho’.

Programação BBB 22

Tem novidade chegando no BBB 22. A próxima prova do líder, realizada na quinta-feira, e do anjo, prevista para a sexta ou sábado, não só definirá o rei ou rainha da semana e o dono do colar, mas trará consequências para os participantes.

Ainda não se sabe quais serão essas consequências, mas a dinâmica deve agitar a casa mais vigiada do Brasil. A informação foi divulgada por Boninho por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

O diretor também adiantou qual será o jogo da discórdia da próxima segunda-feira. Será aquele em que os brothers precisam colar plaquinhas com adjetivos negativos na testa um dos outro. Na última edição, essa foi uma das dinâmicas que mais causou brigas na casa.

As novidades também contemplam o paredão. Mais uma vez, os votos serão abertos na sala da casa. “Semana 3 🚀 no @bbb tudo para o @tadeuschmidt se divertir com nossos brother’s. Além disso um paredão diferente e com muitos votos abertos 🔥”, escreveu o big boss.

Quarta-feira: festa do líder Tiago Abravanel

Quinta-feira: prova do líder

Sexta-feira e sábado: prova do anjo e festa

Domingo: formação de paredão com votação aberta

Segunda-feira: jogo da discórdia

Terça-feira: eliminação

A programação completa desta semana do BBB 22 deve ser divulgada durante o programa ao vivo de quinta-feira.

Como assistir o programa?

Tadeu Schmidt apresenta diariamente o Big Brother Brasil às 22h20, horário de Brasília, na Globo. Aos domingos, o programa costuma ir ao ar mais tarde, depois das 23h, sucedendo o Fantástico na programação.

A edição mostra os principais acontecimentos da rotina dos brothers, além de quadros de humor, como o Big Terapia, com Paulo Vieira, e o CAT BBB, sob o comando de Dani Calabresa.

Para assistir, basta sintonizar no canal aberto da Globo ou assinar o pay-per-view no Globoplay com preços a partir de R$24,90.

O BBB 22 é dirigido por Rodrigo Dourado e com direção de gênero de Boninho.

