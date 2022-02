Quem saiu do BBB 22: Rodrigo é o 2º eliminado; veja porcentagem

Veja quem saiu do BBB 22 na madrugada desta quarta-feira, 02 de fevereiro. Eliminação marca a segunda baixa no elenco do reality.

Rodrigo Mussi é quem saiu do BBB 22 nesta quarta, 2 de fevereiro, segunda eliminação do reality. O participante do Pipoca recebeu 48,45% dos votos, sendo a maior rejeição do paredão, e levou a pior contra Natália, que recebeu26,1%, e Jessilane, que ficou com 25,45%.

Rodrigo é quem saiu do BBB 22 nesta semana

Depois de dois dias de votação popular, Rodrigo Mussi é quem saiu do BBB 22 na madrugada desta quarta-feira, 2 de fevereiro. O gerente comercial que estava no Pipoca – grupo de anônimos que se inscreveram no programa – foi parar no paredão votado pelo líder, Tiago Abravanel.

O participante teve a maior rejeição da semana entre os emparedados e deixa o confinamento na segunda semana. Os motivos que colocaram Rodrigo na mira do líder foram começaram a chamar a atenção na primeira semana: Rodrigo pensa constantemente em estratégias e na disputa por R$ 1,5 milhão, o que incomodou alguns participantes.

Ele foi derrotado por Natália, que voltou de seu segundo paredão nesta semana, e Jessilane. A eliminação de Rodrigo promete dar o que falar na casa, especialmente para os amigos do participante que seguem na competição, como Eliezer e Bárbara.

Com a saída de Rodrigo, quem continua no BBB 22?

Sendo Rodrigo quem saiu do BBB 22 nesta semana, o Grupo Camarote do BBB ganha vantagens no maior reality do país. Isso porque, assim como nesta semana, a eliminação da semana passada também foi de um participante do Pipoca. Com isso, o Camarote segue completo, com 10 participantes, e o Pipoca passa a contar apenas com 8 nomes.

Veja quem segue na disputa por R$ 1,5 milhão:

Grupo Pipoca: Laís (Médica); Luciano (Ator e Bailarino); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Bárbara (Relações públicas e Modelo); Natália (Modelo e Designer de Unhas); e Vinicius (Bacharel em Direito)

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Brunna Gonçalves (Bailarina e Influencer); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Maria (Atriz e Cantora); Jade Picon (Empresária e Influencer); Douglas Silva (Ator); Linn da Quebrada (Cantora e Atriz); Tiago Abravanel (Ator e Apresentador); e Naiara Azevedo (Cantora).

Programação da semana

Quarta-feira: Festa do líder

Quinta-feira: Prova do líder

Sexta-feira: Prova do Anjo

Sábado: Festa com show

Domingo: Lá vem paredão de novo

Leia também:

TIAGO ABRAVANEL EXPÕE RELAÇÃO RUIM COM AVÔ SILVIO SANTOS