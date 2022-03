Prova do anjo BBB 22 horário e quem vai disputar

Prova do anjo BBB 22 horário? Disputa será realizada no período da tarde de sábado (19) - Foto: Reprodução/Globo

A nona disputa do anjo será realizada neste sábado, dia 19 de março. O brother ou sister que vencer a disputa vai poder imunizar um colega na formação de paredão do próximo domingo (20). Qual o horário da prova do anjo BBB 22? Disputa é realizada ao vivo no período da tarde e exibida editada no programa noturno.

Qual o horário da prova do BBB 22?

O horário da prova do anjo do BBB 22 deve ser entre 12h00 e 14h00 neste sábado (19), se o programa seguir o padrão das semanas anteriores. Na semana passada, o início da disputa foi por volta do meio-dia, já nos sábados antes disso, a prova foi iniciada próximo das 14h00.

O horário exato da briga pelo anjo não é divulgado pela emissora, mas a disputa é sempre exibida no começo da manhã ou começo da tarde, assim é mais fácil saber quando ficar de olho no Pay Per View do programa, essa é a dica para não perder o sorteio ou início da prova, deixar as câmeras do confinamento ligadas.

Antes do horário da prova do BBB 22 começar de fato, todos os brothers são convocados para a sala. Os confinados aguardam por lá até Tadeu Schmidt cumprimentá-los. Em seguida, é comum que um sorteio seja realizado, às vezes para definir quem terá vaga na disputa e outras vezes para saber a numeração de cada um. É a produção quem define se todos irão participar ou não.

Para quem quer acompanhar a prova do anjo do BBB 22 no horário em que começa, é necessário ser assinante da Globoplay ou o pacote separado do Pay Per View por sua TV por assinatura. Aos que preferem ver tudo de graça, é só aguardar até o programa diário do Big Brother Brasil, que exibe a disputa editada, mostra os melhores momentos da prova, quem venceu e os escolhidos para o monstro.

Quem já está no paredão da semana

Gustavo é o primeiro emparedado desta semana do Big brother Brasil, o participante foi o mais votado entre os eliminados do programa em uma dinâmica inédita nos estúdios do programa. Assim, o paranaense está em seu terceiro paredão, ele não pode ser imunizado por quem vencer a prova do anjo BBB 22, mas ainda tem chance de escapar da berlinda, por conta da prova bate e volta.

Quem participa da prova no sábado

Podem participar da prova do anjo do BBB 22 no sábado, 20 de março, Gustavo, Laís, Eslovênia, Eliezer, Linna, Jessi, Natália, Douglas, Lucas, Paulo André e Scooby.

Quem já ganhou o anjo

Rodrigo venceu o primeiro e segundo anjo da temporada e Bárbara venceu a terceira prova do anjo do BBB 22. A quarta disputa do anjo foi realizada entre duplas e Paulo André e Pedro Scooby foram os melhores, na semana seguinte, Arthur venceu a prova do anjo.

O sexto anjo da temporada foi vencido por Douglas Silva, o sétimo e oitavo anjo caíram nas mãos de Arthur. O ator viu vídeo da família três vezes na temporada e agora também é o líder da semana.

Apenas o primeiro e o terceiro anjo da temporada foram autoimunes, na primeira semana Rodrigo ficou de fora da votação e na terceira semana de reality show, Bárbara ficou imune e também pôde imunizar um colega de confinamento.

Quem ainda não foi para o monstro do BBB 22?

Apenas Gustavo não foi monstro nenhuma vez no reality show até agora. O brother chegou ao programa na terceira semana de confinamento, com a Casa de Vidro, e já esteve disponível algumas vezes para o castigo, mas até agora não foi escolhido por ninguém.

Após o término da prova do anjo do BBB 22 no horário indicado, o vencedor da disputa lê as instruções da produção e escolhe quem vai para o monstro da semana. Caso o ganhador opte por alguém que está no vip, o participante é obrigado a ir para a xepa.

Programação de sábado na TV Globo – 19/03/2022

O horário da prova do anjo ao vivo no BBB 22 é entre às 12h00 e 14h00, porém, para quem prefere assistir editado no programa da Globo a noite, a disputa será exibida a partir das 22h15, depois da novela Um Lugar ao Sol:

Sábado 19/03/2022

06:30 É de Casa

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:10 O Melhor Da Escolinha

15:15 Sessão De Sábado – Footloose – Ritmo Louco

16:45 Caldeirão

18:35 Além da Ilusão

19:45 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:25 Um Lugar ao Sol

22:15 Big Brother Brasil 22

23:00 Altas Horas

00:50 Supercine – Matadores De Velhinha

02:35 Corujão I – A Convocação

04:25 Corujão II – Nancy Drew E O Mistério De Hollywood

Leia também

Quem está no Vip BBB 22 e Xepa: veja a divisão do líder Arthur