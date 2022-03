Quem está no Vip BBB 22 e Xepa: veja a divisão do líder Arthur

Uma nova liderança no maior reality do país vem com uma nova lista de quem está no Vip do BBB 22 e quem está na Xepa.

Arthur venceu a Prova do Líder de resistência desta semana e garantiu mais uma semana na competição por R$ 1,5 milhão. Além disso, o líder também decidiu quem está no Vip do BBB 22 e quem está na Xepa. Veja como ficou a divisão desta semana: 13 participantes seguem no programa.

Quem está no Vip do Arthur no BBB 22?

O líder Arthur escolheu Lucas, Douglas, Paulo André e Pedro Scooby para compor a lista de quem está no Vip no BBB 22. O líder distribuiu as pulseiras que dão acesso às melhores condições do programa na noite desta sexta-feira, 11 de março, quando Tadeu Schmidt confirmou a vitória do participante, já que a Prova do Líder foi de resistência e os participantes adentraram a madrugada para definir quem ocuparia o cargo de maior poder no programa.

Os participante do Vip são aqueles que têm acesso mais completo no Big Brother Brasil, como um mercado com mais opções de compras, preços mais acessíveis e a possibilidade de acessar o Quarto do Líder, que tem regalias como guloseimas, um bar e um sistema de som com uma playlist especial criada para o líder. Quem está no Vip do BBB 22 só perde as regalias ao longo da semana se for escolhido pelo vencedor da Prova do Anjo para cumprir o Castigo do Monstro.

Quem está na Xepa do BBB 22?

Ao contrário dos participantes do Vip, os integrantes que ficam na Xepa do BBB 22 vivem uma experiência mais limitada no programa. Eles ficam condenados a passar a semana com uma quantidade menor de estalecas – como é chamado o dinheiro no reality – e são proibidos de acessar o quarto do líder e todas as mordomias que ele oferece. No mercado, os participantes da Xepa também sofrem, já que os preços são mais salgados para eles e as opções de compras são menos completas. As únicas carnes que eles podem comprar, por exemplo, são moela e fígado.

Os participantes que sobraram na escolha do líder Arthur e foram parar na Xepa são: Eslovênia, Gustavo, Laís, Jessi, Natália, Linna e Eliezer.

Cronograma da semana no Big Brother Brasil

Além de definir quem está no Vip do BBB 22 nesta semana, a Prova do Líder também marca o início de um novo ciclo no reality. É depois da definição do líder que os participantes começam a se preparar para a formação do próximo paredão do programa, aquele que definirá o nome do 8º eliminado da edição. Veja como será a semana no BBB 22:

Quinta-feira (17/03): Noite de Prova do Líder. Esse é o dia que marca o novo ciclo no reality show;

Sexta-feira (18/03): Oficialização do novo líder + Festa;

Sábado (19/03): Prova do Anjo;

Domingo (20/03): Formação do 8º paredão do Big Brother Brasil;

Segunda-feira (21/03): Jogo da Discórdia ao vivo;

Terça-feira (22/03): Noite de Eliminação;

Quarta-feira (23/03): Festa do Líder, oficialmente o último dia do ciclo do Big Brother Brasil.

