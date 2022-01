Prova do líder do BBB 22 - Foto: Reprodução/GloboPlay

Prova do líder do BBB 22 ao vivo: entenda a disputa em dupla

A prova do líder BBB 22 começou na tarde de sexta-feira, 21 de janeiro, e foi feita em duplas; um levará a liderança e o outro o colar do anjo. Os detalhes da competição serão exibidos na edição do programa à noite.

De acordo com a Globo, os brothers ainda não participar de uma segunda etapa da prova. Ou seja, o nome de quem ganhou a prova do líder só será revelado no ao vivo.

Além da liderança, a superprova do BBB 22 também decide quem é o anjo da semana, que será autoimune.

Como foi a prova do líder do BBB 22?

Para disputar a prova do líder do BBB 22, os brothers precisaram formar duplas – era obrigatório que um Pipoca se unisse a um Camarote. Cada dupla precisou montar um quebra-cabeça que formava uma avenida que levava da ‘casa do BBB’ até a fábrica da patrocinadora do programa. Quem fizesse o percurso em menos tempo, encaixando as peças corretamente, ganhava a prova.

Os brothers precisaram montar um quebra-cabeça, de 30 peças, que leva da ‘casa do bbb’ até a fábrica da empresa patrocinadora do programa. Há apeans um caminho certo e todas as peças precisam ser usadas. Vence a disputa quem conseguir montar o caminho em menos tempo. A dupla que apertar o botão com a pista errada ou om uma peça em cima da outra, é eliminada.

Um brother fica com a liderança, enquanto outro será o anjo. Ainda não se sabe se a dupla escolherá quem fica com qual privilégio ou isso será decidido na segunda etapa da prova, que deve ocorrer durante o programa ao vivo de hoje.

No domingo, o líder indicará uma pessoa ao paredão. O anjo, por sua vez, estará imune e não poderá ser votado nem pelo chefe da semana e nem pela casa.

Confira as duplas formadas:

Rodrigo e Douglas

Tiago e Eslovênia

Linn e Jessilane

Brunna e Bárbara

Laís e Naiara

Paulo e Vyni

Pedro e Natália

Maria e Lucas

Arthur e Luciano

Jade e Eliezer

😇👑 Super Prova Anjo e Líder #BBB22:

Jade Picon e Eliezer são a 7ª dupla a jogar #RedeBBB pic.twitter.com/p0HjzoaO62 — Big Brother Brasil (@bbb) January 21, 2022

Como é o novo quarto do líder?

O novo rei da semana, além de ter a regalia de escolher quem vai para a xepa e para o VIP, fica hospedado no quarto do líder.

Neste ano, o cômodo ganhou um upgrade. O quarto agora fica no segundo andar da casa, numa espécie de loft. Há um bar, pista de dança, área de estar, guarda-roupas, chuveiro exclusivo e a tradicional mesa tática para a elaboração de estratégias de jogo.

A decoração ganha um painel de LED com a foto do líder. Além dos porta-retratos com fotos da família, o rei ou rainha também ganha um álbum de figurinhas com imagens de seus melhores momentos na casa.

Assim como no ano passado, o quarto continua decorado com tons de azul. A festinha também está liberada: o líder pode montar sua própria playlist para deixar a ‘resenha’ com seus convidados mais animada.

Que horas começa o BBB hoje?

Os melhores momentos da superprova serão exibidos durante a edição desta sexta-feira na Globo. O programa está previsto para começar às 22h45, horário de Brasília, segundo o cronograma oficial da emissora.

Os assinantes do pay-per-view no GloboPlay puderam acompanhar a disputa a tarde toda, na íntegra. Para ter acesso, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma. Os preços começam em R$24,90.

