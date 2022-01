Tatuagens de Linn da Quebrada do BBB 22: entenda as referências

Participante confinada no Big Brother Brasil em 2022, Linn da Quebrada é uma cantora e atriz transexual que ficou conhecida por seus trabalhos e envolvimento com as minorias sociais. Uma das características que mais chamam a atenção na participante do BBB 22 são suas tatuagens, que ocupam o corpo todo – inclusive o rosto. Veja algumas das tatuagens de Linn da Quebrada e saiba detalhes sobre elas.

Quais as tatuagens de Linn da Quebrada do BBB 22

A mais destacada entre as tatuagens de Linn da Quebrada está no rosto, mais especificamente na testa: uma coroa de espinhos, fazendo referência a Jesus Cristo.

De acordo com a participante do BBB 22, a tatuagem é uma coroa de arame farpado e foi feita para proteger seus pensamento e ideias. Em uma publicação no Instagram, quando fez a tatuagem em 2017, Linn disse que a tatuagem vai contra os preconceitos que enfrenta. “Algumas pessoas preconceituosas tentam me intimidar, mas não ligo”, disse.

Nas redes sociais, os fãs de Linn da Quebrada enaltecem suas tatuagens e, na coroa da testa, costumam dizer que a arte é ‘uma metáfora muito boa’.

Apesar da explicação lógica de Linn da Quebrada sobre suas tatuagens, a artista virou algo de críticas nas redes sociais por parte dos cristão que acreditam que ela tenha desrespeitado Jesus com a tatuagem.

Mais tatuagens da participante do BBB 22

Apesar do arame farpado ter mais destaque, essa não é a única tatuagem de Linn da Quebrada. Também no rosto, a cantora tem o pronome ‘Ela’ eternizado logo acima da sobrancelha esquerda. De acordo com uma das cenas do documentário ‘Bixa Travesty’, no qual Linn conta detalhes de sua vida, a tatuagem é a reafirmação de sua feminilidade e foi feita depois que sua mãe, Dona Lilian, chamou a filha pelo pronome masculino. “Ele quem?”, respondeu a artista que corrigiu a mãe e lembrou que se identifica com o gênero feminino. “Eu vou tatuar na minha testa ‘ELA’, para a senhora não esquecer“, prometeu a cantora. E ela fez: o pronome está entre as tatuagens de Linn da Quebrada.

Veja a foto do pronome ‘Ela’ na testa de Linn da Quebrada:

Outro elemento importante entre as tatuagens de Linn da Quebrada é a imagem do corpo travesti, feito no braço esquerdo. O desenho fala por si só e é a eternização da identidade da confinada do BBB 22. No dia Internacional da Visibilidade Trans de 2018, a artista compartilhou com os fãs o desenho original que resultou em sua tatuagem e disse que ser trans é sobre resistir e desobedecer os padrões estabelecidos pela sociedade.

O corpo de Linn da Quebrada também conta com tatuagens ‘aleatórias’, sem muito significado. Uma delas é uma ferradura na palma da mão, um cacto no antebraço e a palavra ‘Bixa Loka’ nos dedos.

Onde assistir o BBB 22?

Para assistir o BBB 22 e não perder nenhum detalhe da convivência entre os participantes da vez, é possível assistir tanto na TV quanto na Internet. Na TV, o passo a passo é bem simples: basta sintonizar um aparelho televisor no canal aberto da Rede Globo e acompanhar a edição principal do reality.

Já para quem prefere conferir a estreia de Tadeu Schmidt pela internet, é preciso ter uma conta do GloboPlay – o serviço de streaming oficial da Globo e que tem planos a partir de R$ 19,90. Além de toda a programação da emissora, o GloboPlay também dá acesso às câmeras internas do reality, por onde o assinante pode assistir toda a convivência entre os participantes do BBB 22.

Acompanhe o reality show mais famoso do Brasil com as notícias do DCI sobre o BBB 22.