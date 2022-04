Próximo paredão BBB 22: quando será a próxima votação

Quando é próximo paredão do BBB 22? Décima quinta berlinda vai acontecer antes do fim de semana - Foto: Reprodução/Globo

O próximo paredão BBB 22 será formado em breve e mais um participante irá deixar o confinamento. O reality show está em reta final e faltam poucas eliminações até o dia da grande final do reality show. Confira como serão os próximos dias no confinamento.

Enquete BBB 22: Arthur merece ganhar o Big Brother?

Quando é o próximo paredão do BBB 22?

O próximo paredão do BBB 22 será na sexta-feira, dia 15 de abril, caso o programa siga o mesmo cronograma da semana passada. Se a programação continuar como planejado e não acontecem alterações feitas pela produção, a sexta-feira contará com uma prova do anjo no período da tarde e uma formação de berlinda durante o programa ao vivo a noite.

Nas últimas duas semanas, o reality show tem realizado dois paredões por semana, um formado na sexta-feira e outro no domingo. A dinâmica da formação do próximo paredão do BBB 22 será revelado amanhã, quinta-feira (14), antes da nova prova do líder.

É comum que antes que a disputa ganhe sua largada, Tadeu Schmidt explique os detalhes da nova votação entre os brothers e demais novidades e surpresas para o público. A emissora ainda não revelou se algum paredão da reta final do reality terá mais de um eliminado por berlinda.

Quando vai ser a próxima eliminação?

Se o próximo paredão do BBB 22 for formado de fato na sexta-feira (15), a eliminação de um dos emparedados acontecerá no domingo (17), durante o programa ao vivo. A programação das últimas semanas do reality foi a seguinte: prova do líder na quinta, prova do anjo e formação de paredão na sexta, festa no sábado e eliminação, nova prova do líder e nova formação de paredão no domingo.

Quem ainda está na casa?

Ainda estão competindo no BBB 22 Gustavo, Jessilane, Douglas Silva, Paulo André, Arthur Aguiar, Eliezer e Pedro Scooby. No total, restam sete participantes na casa, sendo eles 6 homens – 2 pipocas e 4 camarotes – e uma mulher, do time dos anônimos da edição.

Quem já saiu do BBB 22

1º eliminado – Luciano (49,31%)

2º eliminado – Rodrigo (48,45%)

3ª eliminada – Naiara Azevedo (57,77%)

4ª eliminada – Bárbara (86,02%)

5ª eliminada – Brunna Gonçalves (76,18%)

6ª eliminada – Larissa (88,59%)

7ª eliminada – Jade Picon (86,02%)

8º eliminado – Vinícius (55,87%)

9ª eliminada – Laís (91,25%)

10º eliminado – Lucas (77,54%)

11ª eliminada – Eslovênia (80,74%)

12ª eliminada – Linn da Quebrada (77,60%)

13ª eliminada – Natália (83,43%)

Que dia termina o BBB 22

O BBB 22 termina no dia 26 de abril, terça-feira em que está marcada para acontecer a grande final do reality show. Nesta última berlinda da edição, a votação será diferente, o público irá votar a favor e não contra. Assim, quem acessar o Gshow vai clicar na enquete ‘quem deve ganhar’ e selecionará aquele participante que deseja ver com o prêmio do programa no bolso.

Não há limites de votos por conta ou IP, mas é necessário ter um cadastro no site, para que o acesso seja liberado. A criação de login e senha é simples e gratuita, só é preciso informar nome completo e data de nascimento.

Prêmios dos finalistas

O grande vencedor da temporada vai levar a bolado de R$ 1,5 milhão para casa, mais um carro 0km da Fiat, uma das marcas que patrocina o programa. O segundo lugar receberá o prêmio de R$ 150 mil e o terceiro colocado vai sair do confinamento com R$ 50 mil na carteira.

Relembre o final do BBB 21, que foi entre Juliette, Fiuk e Camilla de Lucas:

Leia também

Favoritos BBB 22 UOL enquete atualizada: quem vai ganhar a edição