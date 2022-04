Favoritos BBB 22 UOL enquete atualizada: quem vai ganhar a edição

Linn da Quebrada foi a décima segunda eliminada do Big Brother Brasil e se despediu de vez da chance de ser coroada campeã da temporada. Quem vencerá a edição? A enquete atualizada UOL favoritos BBB 22 UOL já aponta quem tem as maiores chances de sair do programa com o prêmio no bolso.

Favoritos BBB 22 UOL enquete atualizada

Arthur Aguiar e Pedro Scooby são os favoritos na enquete BBB 22 atualizada do UOL, publicada logo após a eliminação de Linn da Quebrada, no começo da madrugada desta segunda (11) e consultada pelo DCI por volta das 11h30 de hoje.

A dupla briga pelo primeiro lugar e possui uma diferença entre eles de apenas 1,84% dos votos. Na primeira posição Arthur soma 42,24% dos mais de 13 mil votos contabilizados até agora, enquanto Scooby tem 40,40%.

Os dois tem brigado pelo posto mais alto das parciais de favoritos do UOL desde o mês de março. Apesar de Arthur assumir a posição mais vezes, o surfista já conseguiu ficar em primeiro.

Fechando o Top 3 está Paulo André, o brother soma 9,92%, uma diferença de 32,32% para o percentual de Arthur na liderança. Nas demais posições da enquete, nenhum participante soma mais que 2,10%.

Linn da Quebrada perdeu favoritismo no último mês

Lina da Quebrada chegou a ficar no topo da enquete BBB 22 atualizada de favoritos no UOL, mas com o tempo a sister foi perdendo espaço e caindo cada vez mais de posições. Durante o mês de fevereiro, a sister brigou pelo primeiro lugar das parciais com Arthur, depois foi passada por Pedro Scooby e caiu para o terceiro lugar.

Depois assumiu a quarta posição e na última enquete em que apareceu de favoritos no UOL, após a eliminação de Eslovênia, já estava em quinto, com apenas 1,54% de um total de 46 mil votos.

Veja como foi a primeira entrevista de Linn da Quebrada fora da casa:

Quem continua após a saída de Lina?

Restam 8 participantes no programa, além dos primeiros colocados da enquete atualizada BBB 22 UOL sobre os favoritos da edição, Arthur Aguiar, Pedro Scooby e Paulo André, também estão na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão Eliezer, Jessilane, Douglas Silva, Natália e Gustavo.

Quem é o mais odiado da casa

Na enquete do UOL sobre quem é o mais odiado da casa, Natália aparece em primeiro. A sister tem 36,98% dos mais de 3500 votos computados até agora. Em segundo lugar vem Pedro Scooby com 29,52%.

Arthur, que lidera a enquete BBB 22 atualizada do UOL sobre os favoritos, também aparece entre os odiados. O brother ocupa a terceira posição e soma 16,41%.

Quando acaba o BBB 22?

O BBB 22 vai terminar no dia 26 de abril, uma terça-feira. O horário exato da grande final ainda não foi revelado pela emissora, mas espera-se que siga o padrão das últimas semanas do programa, em que o reality show tem começado por volta das 22h35 durante a semana, depois da novela Pantanal. Domingos são os dias em que o Big Brother começa mais tarde.

Além do prêmio de R$ 1,5 milhão, o vencedor da edição levará um carro 0km para casa. O segundo lugar receberá R$ 150 mil e o terceiro colocado conquistará R$ 50 mil.

