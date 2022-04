Daniela Aparecida Rocha, mãe de Natália, 22 anos, chama atenção dos internautas pela semelhança com a filha e por ser bastante jovem. A matriarca engravidou da sister quando tinha apenas 15 anos, mesma idade que em que a participante do reality show se casou pela primeira vez. Afinal, qual a idade da mãe de Natália do BBB 22?

Mãe da Natália do BBB 22 idade

A mãe de Natália tem 37 anos de idade. A matriarca também trabalha na área da beleza assim como Nat, com design de sobrancelhas e cabelos.

Natália tem uma história parecida com a da mãe. A mineira se casou aos 15 anos de idade, mas o casamento durou apenas um ano, se divorciando logo depois. O marido de Natália era bem mais velho e a sister sofreu muito com a relação. Já a matriarca engravidou de sua primeira filha também aos 15 anos.

Daniela está ligada no BBB 22 e sofreu bastante ao ver a filha sendo constantemente atacada pelos demais participantes da casa nas primeiras semanas do jogo. “Chorei muito, me fez mal tudo aquilo. Só parei de chorar perto do paredão”, disse logo depois da dinâmica do jogo da discórdia em que a sister levou vários baldes d’água na cabeça.

Dentro da casa, Natália viveu um affair com Eliezer. Em entrevista ao canal do YouTube ‘De Cara com Douglas Nobre’ no começo desse mês, a matriarca deu a sua opinião sobre o relacionamento da filha. “Então eu fiquei meio assim com esse relacionamento… Mas a Natália é uma pessoa que sabe perdoar demais, ela dá várias chances para a pessoa, ela é assim, vai dando oportunidades”. A matriarca deixou claro que não apoia a relação.

Natália é eliminada do BBB 22

Natália foi eliminada do BBB 22 com 83,43% dos votos na noite de terça-feira. Ela estava na votação popular com Gustavo e Paulo André, dois fortes jogadores, e levou a pior no 14º paredão.

A mineira se inscrevia para participar do Big Brother Brasil desde os 18 anos e foi somente neste ano, aos 22, que ela entrou para o elenco do reality show.

Nat chegou a ser favorita ao prêmio, mas perdeu parte da torcida ao longo do reality show e acabou deixando o jogo faltando apenas 15 dias para a final do programa. Jessilane e Eliezer, seus aliados na casa, seguem na disputa pelo prêmio de R$’1,5 milhão.

No discurso de eliminação de Tadeu Schmidt, o apresentador citou os erros e acertos da jogadora, e ainda deixou claro como Natália é uma mulher muito forte e perseverante.

+ Discurso de eliminação BBB 22 para Natália