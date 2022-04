Qual a profissão da Natália do BBB 22, a ‘Barbie profissões’

Natália foi apelidada nas redes sociais como Barbie profissões, por aparecer em imagens de vários trabalhos diferentes ao longo dos anos. Mas afinal, qual a profissão da Natália do BBB 22? A sister deixou o reality show da TV Globo e pode ingressar na carreira de digital influencer se quiser, a mineira é a mulher do time pipoca que mais ganhou seguidores nas redes sociais.

Qual a profissão da Natália do BBB 22?

Natália é modelo e designer de unhas, antes de entrar no BBB 22, a sister trabalhava em um salão de beleza ao lado da mãe. Recém eliminada do reality show da TV Globo, Natália não revelou até o momento se pretende continuar atuando no salão ou se irá se aventurar em outros espaços agora é conhecida no país inteiro.

Apesar da profissão de Natália antes do BBB 22 ser voltado ao mundo da beleza, a sister já trabalhou em diversas áreas desde os 8 anos de idade. A mãe de Natália contou em entrevista para a Folha de São Paulo, em fevereiro, que o primeiro trabalho da filha foi vendendo bombons. A sister buscava ajudar com a renda da família e por isso tomou a iniciativa.

Desde então, a mineira nunca parou de trabalhar. Com tinha 12 anos, a jovem passou a trabalhar com recreação infantil e ainda ajudava a mãe no salão de beleza. Conforme foi ficando mais velha, passou a atuar como modelo, dançarina e figurante em programas de televisão.

Durante a participação de Natália no BBB 22, a profissão da sister foi assunto depois que fotos da confinada em diversos empregos diferentes viralizaram nas redes sociais. Foi a partir daí que a modelo foi apelidada de “Barbie profissões”.

Se decidir continuar a profissão de modelo e também se tornar influenciadora digital, Natália já terá uma grande base de fãs. A mineira é a sister do grupo pipoca que mais ganhou seguidores no Instagram ao longo da temporada e atualmente soma 2,6 milhões de fãs por lá, ela é seguida por Eslovênia, que tem um número parecido, 2,5 milhões. As demais sisters da edição somam menos que 1,5 milhão cada.

Eliminação – Natália entrou no Top 5 de rejeição do BBB22

Natália foi eliminada no décimo quarto paredão da temporada, no dia 12 de abril, mas ela é na verdade a décima terceira participante que saiu da casa do reality show, pois uma das berlindas da edição foi falsa e não contou com a saída de ninguém.

A sister competiu contra Gustavo e Paulo André e recebeu 83,43% dos votos, o que a colocou na quinta posição do ranking de maiores rejeições da temporada. Antes disso, a Natália do BBB 22 havia retornado de três paredões, um contra Naiara e Luciano, outro contra Jessilane e Rodrigo e por último na berlinda que competiu contra Arthur Aguiar e Bárbara.

Natália foi a penúltima mulher eliminada do BBB 22, depois dela, apenas Jessilane permaneceu no confinamento, os demais participantes da reta final do reality show são todos homens.

A mineira foi entrevistada por Rafa Kalimann logo após sua eliminação, no começo da madrugada do dia 13 de abril, depois foi para uma sabatina no programa de Ana Maria Braga, também no dia 13, e ainda será convidada no Big Brother Brasil – A Eliminação e o Domingão com Huck.

Assista a entrevista de Natália no Mais Você:

