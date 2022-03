Qual BBB 22 ganhou mais seguidores até agora; PA lidera ranking

Jade Picon e Vinícius são os destaques do grupo Camarote e Pipoca

Quem entra no BBB 22 visa não só ganhar o prêmio de R$1,5 milhão, mas aumentar os números nas redes sociais. Com um alto engajamento, é possível fazer publicidades ao final do programa e faturar mais que o valor pago ao campeão o reality. Qual BBB 22 ganhou mais seguidores? Paulo André lidera ranking apurado até o dia 25 de março.

Qual BBB 22 ganhou mais seguidores?

Dentre os brothers que continuam no jogo, Paulo André é o participante que mais ganhou popularidade: foram quase 5,7 milhões entre 17 de janeiro e 25 de março de 2022. Mas entre os participantes, quem mais tem seguidores é o ator Arthur Aguiar.

Arthur Aguiar

Antes: 8,1 milhões de seguidores

Hoje: 12,6 milhões

Paulo André

Antes: 78 mil seguidores

Hoje: 5,8 milhões

Pedro Scooby

Antes: 1,9 milhão de seguidores

Hoje: 4,4 milhões

Douglas Silva

Antes: 356 mil seguidores

Hoje: 2,9 milhões

Linn da Quebrada

Antes: 325 mil seguidores

Hoje: 2,7 milhões

Natália

Antes: 21 mil seguidores

Hoje: 2,7 milhões

Eslovênia

Antes: 58 mil seguidores

Hoje: 2 milhões

Jessilane

Antes: 10 mil seguidores

Hoje: 1,1 milhão

Eliezer

Antes: 10 mil seguidores

Hoje: 1 milhão

Lucas

Antes: 6 mil seguidores

Hoje: 926 mil

Gustavo

Antes: 15 mil seguidores

Hoje: 904 mil

Quem é o mais querido da casa?

Além do número de seguidores nas redes sociais, outro termômetro para medir a popularidade dos brothers são as enquetes extraoficiais.

Em consulta às 21h de quinta-feira, 24 de março, Arthur Aguiar é o favorito para vencer o programa. O ator tem 33,96% dos votos da enquete UOL. Logo atrás está seu parceiro de jogo, Pedro Scooby, com 32,20% de favoritismo. Quem fecha o top 3 é Eslovênia, com 14,23% dos votos.

O BBB 22 irá durar 100 dias. O programa termina em 26 de abril, terça-feira. A final terá com 3 participantes; o vencedor leva o prêmio de R$ 1,5 milhão e um carro 0km, o segundo fica com a quantia de R$ 150 mil e o terceiro colocado embolsa R$ 50 mil.

