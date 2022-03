Qual é a profissão do Gustavo do BBB 22; paraense já foi modelo

Gustavo é um dos participantes que entraram no Big Brother Brasil pela casa de vidro com a promessa de movimentar o jogo. O curitibano ganhou a simpatia de parte do público, mas também tem recebido muitas críticas. Em evidência, os internautas ficaram curiosos para saber mais sobre a vida do participante e qual a profissão do Gustavo do BBB 22.

Qual a profissão do Gustavo do BBB 22?

Gustavo do BBB 22 é bacharel em Direito. O brother trabalhou no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por oito anos até ser demitido no ano passado, durante a pandemia, e agora segue como empresário no ramo gastronômico.

Antes disso, durante a adolescência, foi modelo de catálogos e campanhas publicitárias. Ele já até compartilhou alguns cliques do passado em sua conta no Instagram.

O brother atualmente tem 31 anos e entrou no programa solteiro. Ele se envolveu com Laís durante o reality, eliminada na nona semana, e começou a receber algumas críticas do público. Parte dos comentários nas redes sociais apontam que o empresário se deixou levar pelo romance com a médica e não tem movimentado o jogo como prometido.

Gustavo já havia causado polêmica antes mesmo de entrar no programa com o seu vídeo de apresentação. Ele usou termos como “lacrolândia” e se definiu como um “hétero top”, o que causou uma repercussão negativa das redes. O curitibano e Larissa entraram por pouco na casa mais vigiada do Brasil – foram 52,77% dos votos a favor dos ‘vidraceiros’.

O affair de Laís segue na competição, ao contrário de Larissa, sua parceira de casa de vidro. A pernambucana desagradou o público ao lançar várias ‘fake news’ dentro da casa e se unir ao quarto Lollipop, e recebeu 88,59% em um paredão contra Linn da Quebrada e Arthur Aguiar, uma das maiores rejeições da temporada.

Gustavo é o mais odiado da casa?

Apesar de ter conquistado parte da audiência, Gustavo ainda tem um longo caminho a percorrer se quiser chegar até a final do BBB 22. De acordo com a enquete mais recente do UOL, o curitibano é o mais odiado da casa com 23,55% dos votos. A consulta foi realizada nesta quarta-feira, 23 de março, às 13h40.

O brother ocupou o posto que antes era de sua namorada Laís. A médica costumava aparecer com frequência no topo do ranking dos mais rejeitados do programa e quando enfim caiu no paredão, foi eliminada com 91,25% dos votos.

Gustavo bate de frente com Arthur Aguiar, um dos favoritos ao prêmio de R$1,5 milhão. Além disso, ele não faz parte de nenhum grupo e afirma jogar sozinho. Um dos seus objetivos dentro da casa é mandar para a berlinda quem ainda não enfrentou o julgamento do público – agora só faltam Lucas e Eslovênia.

O BBB 22 termina em 26 de abril. O primeiro lugar leva o valor milionário e um carro 0km. Ainda restam onze brothers na disputa. São eles: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Eslovênia, Gustavo, Jessilane, Linn da Quebrada, Lucas, Natália, Paulo André e Pedro Scooby.

