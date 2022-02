Quando acaba o BBB 22: reality vai durar 100 dias

O Big Brother Brasil 2022 vai durar 100 dia, mas quando acaba o BBB 22? A produção do reality da Rede Globo anunciou na quinta, 24, que o programa será esticado para o final de abril. Ao todo, a temporada contou com 22 participantes.

Quando acaba o BBB 22

O BBB 22 vai acabar no dia 26 de abril, uma terça-feira, após completar 100 dias ininterruptos no ar. O Big Brother Brasil 2022 estreou no dia 17 de janeiro.

A nova data foi anunciada pelo perfil oficial do BBB nas redes sociais, que dizia: “É isso mesmo! Agora, serão 100 dias de BBB22 com muito fogo no parquinho para você curtir e acompanhar os brothers. E tem mais! Além da duração até o dia 26 de abril, podem aguardar que vai ter reencontro entre os participantes, sim!”.

No ano passado, a edição que fez Julitte campeã do Big Brother Brasil também contou com 100 dias. Já o BBB 20 foi esticado por 4 dias e foi exibido de 21 de janeiro a 27 de abril.

Até o dia 26 de abril, quando acaba o BBB 22, o reality deve apresentar pelo menos 9 provas do líder e uma sequência de paredões.

A temporada contou com 22 participantes, sendo que um foi expulso e outros dois entraram através da Casa de Vidro.

Quem vai ganhar o BBB 22?

Quem ganhar o BBB 22 vai levar para casa um prêmio de R$ 1,5 milhão, além dos prêmios distribuídos ao longo do programa. Vinte e duas pessoas entraram na disputa, mas apenas três chegaram a votação final do público. Na quinta semana, 16 seguem na competição:

Grupo Pipoca: Laís (Médica); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Natália (Modelo e Designer de Unhas); Vinicius (Bacharel em Direito); Larissa (Coordenadora de Marketing e Influenciadora) e Gustavo (Bacharel em Direito).

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Jade Picon (Empresária e Influencer); Douglas Silva (Ator); Linn da Quebrada (Cantora e Atriz); Tiago Abravanel (Ator e Apresentador).

