Quando Arthur retorna do quarto secreto no BBB 22

Arthur Aguiar foi escolhido pelo público para vencer o paredão falso e ir para o quarto secreto. Durante as primeiras horas de sua estadia no cômodo, ele utilizou alguns dos comandos e ouviu conversas dos confinados. A produção já anunciou quando Arthur retorna do quarto secreto no BBB 22 e fará seu retorno para a casa.

Saiba quando Arthur retorna do quarto secreto no BBB 22?

Arthur retorna do quarto secreto do BBB 22 na quinta-feira, 7 de abril, por volta do meio dia. Isso porque Boninho, diretor do programa, publicou em suas redes sociais que a dinâmica vai durar 36 horas – contadas a partir do momento em que o ator entrou no quarto.

O famoso venceu a disputa com alta porcentagem, somando 80,2% dos votos e deixou os adversários para trás. Gustavo recebeu apenas 10,55%, Linn da Quebrada teve 6,26% e Eliezer apenas 0,4%. O resultado confirma o favoritismo do marido de Maíra Cardi como um dos fortes candidatos ao prêmio de R$1,5 milhão.

Assim como no paredão falso da edição do ano passado, Arthur pode assistir o que está acontecendo na casa o tempo inteiro, mas sem som. Ele só poderá ouvir o que está sendo falado se utilizar os cards – cada um deles tem um comando, como liberar um cooler para os confinados, cortar a água, trancar todos no jardim e colocar todos na xepa.

Depois que o ator usar todos os cards, será liberado o recurso ‘flashback’, no qual Arthur poderá assistir o momento da sua falsa eliminação, desde o discurso de Tadeu Schmidt até a entrada no quarto secreto.

“O vídeo da casa vai estar disponível o tempo todo para você, mas sem o áudio. Você tem vários cards à sua disposição, cada um provoca alguma coisa dentro da casa. Cada card só pode ser usado uma vez – quando você acionar um deles, você ganha o áudio da casa para ouvir durante um período de tempo. Inclusive, você vai ser alertado quando alguém estiver falando sobre você. Se você acionar todos os cards, você libera o card especial para assistir ao vídeo da sua falsa eliminação”, explicou o apresentador.

Quais cards Arthur já utilizou?

Até agora, Arthur já utilizou três poderes. Assim que entrou no quarto secreto, o ator liberou um cooler para os colegas, pois queria ouvir uma conversa entre Natália e Eliezer, que falavam sobre ele. O famoso também acreditava que se os brothers bebessem, poderiam falar mais sobre o jogo.

Por volta das 2h da madrugada, ele usou o recurso de trancar todos os brothers dentro da casa. Os participantes conversavam sobre Arthur e ele pode ouvir o que estava sendo falado. Na hora que os confinados receberam o aviso para entrarem para a casa, eles especulavam sobre um paredão falso.

O terceiro comando de Arthur deixou os brothers sem água. Douglas Silva, que escovava os dentes no momento, teve que enxaguar a boca com água da garrafa. Já Pedro Scooby optou por tomar banho na piscina, enquanto o chuveiro estava seco.

O marido de Maíra Cardi ainda possui comandos para utilizar até o começo da tarde de quinta-feira. Ainda não se sabe como será o seu retorno para a casa.

O Scooby querendo tomar banho e simplesmente não tem água KKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/U35st3w9zj — Arthur Aguiar ✨🍞 (@Aguiarthur) April 6, 2022

