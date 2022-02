Quando é a 3ª prova do anjo BBB 22? O anjo será autoimune?

Um novo ciclo começou no Big Brother Brasil e neste sábado, 5 de fevereiro, será realizada uma nova prova do anjo. A disputa poderá mudar os rumos do paredão, então veja quando é a prova do anjo do BBB 22 e que horas começa. O público vai poder acompanhar ao vivo.

Quando é a prova do anjo BBB 22?

A prova do anjo do BBB 22 será realizada no próximo sábado, 5 de janeiro, e deve começar entre meio-dia e 14 horas. Dessa vez, o anjo será autoimune e também poderá imunizar um participante, reduzindo as opções do paredão.

A disputa pelo colar da imunidade é gravada e transmitida durante a edição de sábado do programa. Quem quiser acompanhar a competição ao vivo precisa ser assinante do Globoplay e ter acesso ao pay-per-view. Para isso, é necessário pagar um dos planos da plataforma – há opções de pagamentos anuais ou mensais, via cartões de crédito, débito ou carteiras digitais.

O vencedor da prova do anjo também terá mais algumas regalias. Nesta semana, será um ‘superanjo’: além de imunizar alguém, o dono do colar estará imunizado. O anjo também terá a chance de ganhar um voto com peso dois. O primeiro eliminado da prova vai para o monstro.

O BBB vem apostando em dinâmicas diferentes para agitar as formações de paredão. Na primeira semana, o anjo foi definido junto com o líder e foi autoimune. Na segunda, a pessoa com o pior desempenho foi direto para o monstro. Em ambas as ocasiões, Rodrigo foi o vencedor.

Cronograma da semana BBB 22

Na sexta-feira (4), os brothers curtem mais uma festa no BBB 22. O evento terá a temática ‘jogos’ e terá em sua decoração referências a brincadeiras de tabuleiro, como ludo, dama, xadrez, gamão e outras.

O fim de semana começa com a prova do anjo e definição do castigo do monstro, no sábado. A temida formação do paredão ocorre no domingo, 6 de fevereiro.

Novamente, a berlinda será tripla: Naiara Azevedo já está no paredão devido a consequência da prova do líder; também vão para a disputa o indicado do líder e os dois mais votados da casa.

O anjo estará imune e também vai imunizar outro brother. Os oito primeiros sorteados na urna votam em aberto e indicam uma pessoa ao paredão; os últimos nove sorteados votam no confessionário e também indicam mais uma pessoa.

Os indicados pela casa e Naiara Azevedo jogam a prova bate e volta.

Sexta, 4 de fevereiro: festa

Sábado, 5 de fevereiro: prova do anjo

Domingo, 6 de fevereiro: formação de paredão triplo + prova bate e volta

Segunda, 7 de fevereiro: jogo da discórdia

Terça, 8 de fevereiro: eliminação

Como acompanhar o programa?

Todas as provas, dinâmicas e festas do BBB 22 são exibidas no programa diário que vai ao ar na Globo, na faixa das 22h20, horário de Brasília.

A edição apresentada por Tadeu Schmidt exibe apenas os melhores momentos da convivência entre os brothers. Para acompanhar os brothers 24 horas por dia, é necessário ter uma assinatura paga do GloboPlay.

Depois, é só clicar na aba ‘BBB’ e em ‘Acompanhe a casa’, ou em qualquer outra câmera disponível.

