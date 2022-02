Saiba qual a altura de Jade Picon e outros participantes do BBB 22

Os brothers e sisters do BBB 22 têm diferentes perfis físicos, principalmente na altura. Entre as mulheres, Jade Picon é a mais baixinha, enquanto Linn da Quebrada e Eslovênia ocupam o posto de mais altas da edição. Já entre os homens, Vinícius é o mais baixo e Douglas o mais alto. Abaixo, veja qual a altura da Jade Picon e demais brothers.

Qual a altura de Jade Picon?

Jade Picon tem 1,60m de altura, sendo a menor entre as mulheres participantes do BBB 22. Em seguida, vem Jessilane, com 1,63m. Quem também faz parte do grupo das baixinhas é Maria, com seus 1,64m de altura.

Linn da Quebrada, Eslovênia e Naiara Azevedo são as três sisters mais altas da casa mais vigiada do Brasil. A cantora e a ex-Miss Pernambuco tem a mesma altura, 1,77m. Já a dona do hit ’50 reais’ tem 1,72m.

Altura dos homens

Entre os homens, a diferença entre o mais alto e o mais baixo também é grande. Douglas Silva e Eliezer estão no topo da lista, com 1,83m e 1,82m respectivamente. Paulo André, Pedro Scooby e Tiago Abravanel tem a mesma altura, 1,81m.

Já Vinícius é o mais baixinho entre os homens, com apenas 1,65m. Arthur Aguiar tem 1,73m e fica em segundo lugar no ranking.

Programação BBB 22

Um novo ciclo começa na quinta-feira no BBB 22 e promete muito ‘fogo no parquinho’ entre os brothers. Boninho, diretor da atração, já adiantou que a dinâmica será diferente.

As provas do líder e do anjo não só vão escolher o novo rei ou rainha da semana e o dono do colar da imunidade, como trará consequências para os jogadores.

A formação do paredão também terá novidades. Segundo o big boss, os votos serão abertos mais uma vez – na semana passada, metade da casa votou no confessionário, enquanto a outra metade precisou votar na sala.

Para o jogo da discórdia, realizado na segunda-feira, o BBB irá repetir a dinâmica das plaquinhas, realizada no ano passado. Os brothers precisam colar adjetivos negativos na testa um dos outros, o que sempre rende intrigas e polêmicas durante o programa ao vivo. O cronograma completo será divulgado na quinta-feira pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Além da programação, o reality também deve exibir os melhores momentos da festa de Tiago Abravanel, que será realizada nesta quarta, e a repercussão da saída de Rodrigo – o brother foi o segundo eliminado com 48% dos votos.

Para o público não perder nenhum minuto do BBB 22, o GloboPlay disponibiliza onze câmeras para os assinantes. É necessário escolher um plano e efetuar o pagamento via cartão de crédito ou utilizando carteiras digitais.

Quem não quiser adquirir o pay-per-view, basta sintonizar na Globo na faixa das 22h20, horário de Brasília.

