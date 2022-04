Quando é a eliminação do BBB 22 e quem está no paredão de hoje

Quando é a eliminação do BBB 22 e quem está no paredão de hoje

Com a mudança na programação do Big Brother Brasil, há formação de paredão e despedida de um eliminado duas vezes por semana. Afinal, quando é a eliminação do BBB 22? Mais um participante deixa a casa na terça-feira e um novo ciclo se inicia na quinta.

Quando é a eliminação do BBB 22 no 14º paredão

A eliminação do BBB 22 será nessa terça-feira, 12 de abril, às 22h35, horário de Brasília. O reality deve ficar no ar até às 22h55, de acordo com o cronograma oficial da emissora, e será seguido do Globo Repórter.

O nome do 13º eliminado do programa deve ser anunciado no final do programa ao vivo, quando o apresentador Tadeu Schmidt encerrar a contagem dos votos. Enquanto isso, o público acompanha os quadros de humor e os principais acontecimentos da casa.

Na sexta-feira, há a possibilidade de ser formado mais um paredão, como aconteceu nas últimas semanas. Um novo ciclo no BBB 22 se inicia na quinta, com a prova do líder. Ainda não há informações se haverá prova do anjo na próxima berlinda.

Quem está no paredão?

Gustavo, Natália e Paulo André estão no paredão do BBB 22. O atleta foi parar na berlinda pela indicação de Eliezer, que venceu a prova do líder realizada no domingo. Natália foi escolhida pela casa, com cinco votos de Arthur Aguiar, Gustavo, Paulo André, Douglas Silva e Pedro Scooby. A mineira foi sorteada para a dinâmica do dedo-duro e ganhou a oportunidade de indicar um participante ao paredão, e escolheu Gustavo. A votação oficial está aberta no Gshow desde domingo a noite e segue até terça-feira.

Quem será o próximo eliminado?

O jogo deve terminar para Natália amanhã. Depois da saída de Linn da Quebrada no domingo, as ‘comadres’ podem chegar ao fim se a mineira realmente deixar a casa – restará apenas Jessilane.

Na enquete do DCI, a designer de unhas soma 84,40% dos votos e está em ampla vantagem de votos em relação aos adversários. No UOL, são 79,65% de rejeição para a sister.

Atualmente no jogo, Natália tem como aliados Jessilane e Eliezer, apesar de já ter vivido embates com os dois ao longo do programa.

Depois da eliminação, o escolhido pelo público segue para uma entrevista com Rafa Kalimann na Rede BBB. O Bate-Papo BBB é exibido ao vivo no Globoplay e no Gshow – para assistir pela plataforma de streaming, é só ir na aba ‘Agora na TV’ e clicar sobre a aba ‘Bate-Papo BBB’. O player ficará disponível na tela. No portal, a página com o player para a entrevista ao vivo estará disponível no horário em que o programa começar.

A entrevista não tem hora certa para começar, mas costuma ter início depois do fim do programa ao vivo. O eliminado da semana segue cumprindo a agenda de entrevistas com o café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você, às 9h30, entrevista no BBB – A Eliminação, no Multishow, a partir das 23h. Há também a participação no Domingão com Huck, a partir das 17h40.

+ Favoritos BBB 22 UOL enquete atualizada: quem vai ganhar a edição