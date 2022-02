O Big Fone vai tocar no BBB 22? O que se sabe até agora

A Globo já definiu quando o Big Fone vai tocar no BBB 22? Saiba o que sabemos sobre os telefones distribuídos no confinamento.

Para os amantes do maior reality show da TV brasileira, um dos elementos mais queridos é o Big Fone. O aparelho, que fica no jardim do confinamento, toca sem aviso aos participantes e entrega comandos que costumam dar o que falar na competição. Veja o que se sabe até agora sobre quando o Big Fone vai tocar no BBB 22: já existe uma data definida para isso?

Quando o Big Fone vai tocar no BBB 22?

O BBB tem 2 telefones do jardim da casa que podem tocar a qualquer momento. Mas apesar da ansiedade dos fãs do programa, a Rede Globo ainda não anunciou quando o Big Fone vai tocar no BBB 22. Nas redes sociais, internautas comentam um boatos que aponta para o toque do Big Fone depois da terceira semana de confinamento – o que seria a partir desta semana no programa – mas a maior emissora do país não se pronunciou.

Isso significa que, oficialmente, o Big Fone não tem data para tocar. Pelo menos não que o público saiba.

E parece que não são só os fãs do programa que estão ansiosos para ouvir o toque do aparelho: os participantes do reality também falam constantemente sobre o Big Fone. Em uma roda de conversa feita na última semana, Tiago Abravanel levantou a questão para os brothers e falou sobre a coragem que é preciso ter para atender a chamada secreta. “Imagina como deve ser para a pessoa que atender? Pode ser tudo”, disse o neto de Silvio Santos. Então, os colegas de confinamento começaram a apostar sobre quem teria coragem de atender o Big Fone.

Para Eliezer, Arthur é quem mais teria coragem de atender quando o Big Fone tocar. Já Brunna, acredita que Lucas também atenderia. Para Tiago Abravanel, além da movimentação do jogo, atender o Big Fone é uma experiência para levar para fora do confinamento. “Eu atenderia se tivesse perto e pela experiência de falar, eu atendi o Big Fone”, brincou.

Como funciona o telefone no reality?

Na casa do BBB 22, existem dois aparelhos de Big Fone espalhados no jardim. Eles ficam na parede, em silêncio e só servem para receber ligações. Na maior parte do tempo, os telefones ficam em silêncio e não têm funcionalidade dentro do programa.

No entanto, quando a produção decide acionar o Big Fone, é para movimentar o confinamento. Os dois telefones tocam simultaneamente e apenas o primeiro participante a atender consegue ouvir a mensagem do ‘Big Boss’. O Big Fone entrega comandos para quem atender e isso pode ser desde coisas positivas, como ‘Indique um participante para o paredão’ ou coisas negativas, como ‘Você está no paredão”.

A principal característica do Big Fone é justamente essa incerteza. Quem atender precisa estar disposto a sofrer as consequência do formato, sejam elas positivas ou negativas.

Relembre os toques do Big Fone no BBB 21

O Big Fone esteve ativo no BBB 21 e tocou por 9 vezes na edição. Relembre cada uma delas:

1ª vez que o Big Fone tocou: João Luiz foi o primeiro a atender o Big Fone no BBB 21. Ele teve que indicar três participantes para o paredão e mandou Sarah, Rodolffo e Arcrebiano.

2ª vez que o Big Fone tocou: No mesmo dia, Arcrebiano atendeu o Big Fone. Ele pôde escolher um dos participantes enviados por João para salvar do paredão e, como ele estava na berlinda, decidiu escapar da votação popular.

3ª vez que o Big Fone tocou: Arcrebiano também foi quem atendeu o Big Fone na terceira chamada. Ele teve a chance de salvar mais um dos emparedados definidos por João e optou por salvar Rodolffo. Sendo assim, Sarah foi para o paredão.

4ª vez que o Big Fone tocou: Arcrebiano atendeu mais uma vez o Big Fone e precisou mandar um participante ao paredão e imunizar outro. Ele decidiu emparedar Taís e deu a imunidade para Juliette.

5ª vez que o Big Fone tocou: Gilberto atendeu e precisou cumprir a mesma missão de Arcrebiano na 4ª tocada. Gil imunizou Sarah e colocou Karol Conká no paredão.

6ª vez que o Big Fone tocou: Taís atendeu o Big Fone na mesma semana que Gilberto e teve a chance de trocar um imunizado por um emparedado. Ela se tirou do paredão e colocou Juliette em seu lugar.

7ª vez que o Big Fone tocou: Carla Diaz atendeu o Big Fone e precisou indicar 3 participantes para o paredão.

