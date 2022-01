Quando sai a lista com os participantes do BBB 22?

Falta pouco para a estreia do BBB 22 e o público está ansioso para saber quando sai a lista com os participantes dessa edição. Por enquanto, supostos nomes de famosos que fariam parte do grupo Camarote circulam na web, mas muitos deles já negaram a participação. Abaixo, veja quando a emissora deve divulgar o elenco.

Quando sai os participantes do BBB 22?

A Globo ainda não confirmou a data da divulgação da lista dos participantes, mas a informação que circula é que os nomes podem ser liberados no dia 11 de janeiro, uma semana antes da estreia do programa, que está marcada para o dia 17 de janeiro de 2022, uma segunda-feira.

Nas últimas duas temporadas, a Globo anunciou os integrantes dos grupos Pipoca e Camarote ao longo da programação. Ainda não se sabe como será feito neste ano.

De acordo com o jornalista Léo Dias, do jornal Metrópoles, alguns artistas que podem estar no grupo dos famosos são: Naiara Azevedo, Pedro Scooby, Arthur Aguiar, Sammy Lee, Ellen Roche, Di Ferrero, Aline Campos, Jonathan Azevedo, Douglas Souza, Rodrigo Simas e Lexa. Alguns deles já negaram, mas tudo pode ser uma estratégia para manter os nomes sigilosos.

Novidades no reality

O formato da divisão do elenco entre famosos e anônimos continua, mas o BBB 22 trará novidades. Começando pelo novo apresentador Tadeu Schmidt, que entra para substituir Tiago Leifert após o jornalista pedir demissão da Globo em setembro de 2021. Em entrevista ao Mais Você, o famoso disse que, mesmo com o sucesso do reality, estava infeliz profissionalmente. Ele também alega estar passando por problemas pessoais e até deixou o comando do The Voice Brasil antes do encerramento da temporada.

Como acontece entre uma temporada e outra, a casa do BBB vai ganhar uma nova decoração e ambientes. Conforme os spoilers postados por Schmidt e Boninho, diretor do programa, é possível que o quarto do líder deixe de existir. Além disso, haverá novas funções no #FeedBBB.

Nas redes sociais, Boninho publicou um vídeo sobre um possível quarto preto. O big boss não mostrou muitos detalhes do novo cômodo e nem disse qual será a funcionalidade do local - mas pode se esperar muitas emoções.

O CAT BBB também vai estar de cara nova. Rafael Portugal sai do comando do quadro após discordar do contrato de exclusividade proposto pela emissora. Quem assume a atração é a humorista Dani Calabresa, famosa por apresentar o Furo MTV. Paulo Vieira também ganhará um novo quadro de humor no programa, que está sendo desenvolvido pela produção.

Como acompanhar o BBB 22?

O BBB 22 será exibido diariamente na TV aberta, logo após a novela das nove, igual aos outros anos. Para os fãs do programa que não querem perder nenhum minuto da convivência dos brothers, é possível assinar o GloboPlay e ter acesso ao pay-per-view.

Ainda não se sabe quantas câmeras serão disponibilizadas na plataforma de streaming. Os planos são pagos e os preços começam em R$22,90 ao mês.

