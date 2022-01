Enquete BBB 22: público quer Felipe Neto e Naiara Azevedo na edição

Votação entre os leitores do site aponta quem o público quer no camarote.

Falta pouco para o começo da nova temporada do Big Brother Brasil e ainda não foi divulgado quem serão os participantes da edição. Enquanto aguardamos pelo anúncio oficial, o DCI publicou a "enquete BBB 22: quem deve entrar no camarote?" para saber quem o público quer na casa e alguns nomes chamam atenção no resultado parcial.

Parcial da enquete BBB 22 do DCI

Felipe Neto é o famoso mais votado na parcial do DCI até agora, em consulta realizada às 11h00 desta quinta-feira (6). O carioca assume a liderança da enquete BBB 22 com 26,60% dos votos. Até o momento foram contabilizados 1684 mil no total.

O segundo lugar é da cantora Naiara Azevedo, que soma por enquanto 21,32% na votação da enquete BBB 22. A dupla está com uma diferença de 5,28% na preferência do público sobre quem deve estar no camarote.

Para fechar o Top 3, vem MC Loma. Ela tem 11,64% dos pedidos do público na enquete BBB 22. O quarto lugar é da cantora Lexa, que soma 7,78% e em quinto está o influenciador digital Álvaro, com 6,18.

As demais posições da lista ficaram da seguinte forma, Kéfera 3,62%, Arthur Aguiar 3,09%, Sophia Abrahão 2,97%, Sammy Lee 2,85%, Thiago Abravanel 2,79%, Di Ferrero 2,49%, Mari Saad 1,78%, Ellen Roche 1,78%, Douglas Souza 1,48%, Pedro Scooby 1,37%, Ícaro Silva 1,01%, Diego Hypolito 0,95% e André Luiz Frambach em último com 0,30%.

Quando o elenco será confirmado pela TV Globo?

A TV Globo ainda não divulgou o dia em que revelará os integrantes do camarote e time pipoca. Porém, especula-se que isso pode acontecer no dia 11 de janeiro, 6 dias antes da estreia, pois esse foi o intervalo usado pela produção entre o anúncio e a estreia na edição de 2021.

No ano passado, Boninho anunciou durante a exibição do Fantástico o dia exato em que o elenco seria divulgado. Se o chefão do reality show repetir o feito, o programa do próximo domingo (9), o penúltimo Fantástico antes da estreia do BBB 22, pode conter spoilers da temporada e quem sabe a data da divulgação dos brothers da edição.

