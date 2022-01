Quando sai a lista do BBB 22: revelação dos participantes será dia 13

A Globo finalmente revelou a data de quando sai a lista do BBB 22 e o nome dos novos participantes do Big Brother Brasil. A informação foi divulgada pela jornalista Patrícia Poeta durante a edição do programa Encontro de segunda (10).

Dia de 13 de janeiro é quando sai a lista do BBB 22

A lista de participantes do BBB 22 será divulgada no dia 13 de janeiro, próxima quinta. A emissora ainda não disse como a revelação dos nomes será feita, mas na última edição, o elenco foi revelado durante os intervalos da programação vespertina da Globo.

O que se sabe até agora é que o elenco do BBB 22 será novamente divido entre anônimos e famosos. Ao longo dos últimos dias, Boninho, diretor da atração, e Tadeu Schmidt, novo apresentador, vem divulgando alguns enigmas que levam aos nomes dos membros do Camarote.

Nesta segunda, o big boss divulgou mais algumas dicas. “Tem gente que adora frutos do mar… É só não cair na ‘xepa'”, diz o primeiro enigma.

Tem também “quem chora à toa”, “tem 3 filhas…. só que não” e “vai pedir cooler, com cachaça e cerveja”. As últimas duas dicas finalizam dizendo que “é cheio de mania… Mas não é o Rei!” e “tem quem adora um vira-lata”.

Tadeu Schmidt também apareceu no Fantástico do último domingo para fazer mais algumas charadas com os nomes dos participantes. As dicas levaram a web a especular que a influenciadora digital Jade Picon e o ator Arthur Aguiar são dois dos brothers do Camarote.

Estreia BBB 22

A vigésima segunda edição do Big Brother Brasil começa em 17 de janeiro, segunda-feira, logo após o capítulo da novela “Um Lugar ao Sol”, vai premiar o grande vencedor com nada mais nada menos que R$ 1,5 milhão. Desta vez será apresentado por Tadeu Schmidt.

A atração contará ainda com quadros do humorista Paulo Vieira, Dani Calabresa, Ana Clara, Bruno de Luca e Rafa Kaliamnn.

Como assistir o BBB

O BBB 22 vai ao ar diariamente na Rede Globo, logo após a exibição de Um Lugar ao Sol. Quem não quiser esperar até a edição na TV, pode acompanhar os passos dos brothers 24 horas por dia no pay-per-view do GloboPlay. Para ter acesso, é necessário ser assinante de um dos planos pagos da plataforma, com preços a partie de R$22,90 por mês.

Caso ainda não tenha uma conta por lá, será necessário criar um cadastro: informe seu nome completo, um e-mail válido que servirá de login, gênero, data de nascimento, cidade, estado, país e em seguida crie uma senha de 8 a 15 dígitos.

