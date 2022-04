A eliminação do BBB WWserá no domingo; no mesmo dia, uma nova berlinda será formada

Quando será a formação do paredão do BBB 22? Dinâmica é hoje

Quando será a formação do paredão do BBB 22? Dinâmica é hoje

Nesta sexta-feira (1º), haverá uma berlinda extra no Big Brother Brasil. Com a mudança no calendário, parte do público ficou em dúvida sobre quando será a formação do paredão. Hoje, o líder Gustavo terá que indicar dois brothers para a votação popular. O BBB 22 hoje vai começar às 22h35, logo após a novela Pantanal.

Quando será a formação do paredão do BBB 22

A formação do paredão será hoje, sexta-feira, 1º de abril, a partir das 22h35 do horário de Brasília. A eliminação será no domingo e no mesmo dia haverá mais uma berlinda.

O paredão de hoje começa com a notícia de que o anjo é autoimune. Sendo assim, Jessilane não poderá ser indicada por Gustavo e nem poderá ser votada pela casa.

Em seguida, o líder terá que indicar um dos castigados pelo monstro ao paredão. Arthur Aguiar e Paulo André foram os escolhidos por Jessi e um deles irá enfrentar o julgamento do público. Gustavo terá direito a mais uma indicação, agora à sua escolha.

Depois das duas indicações do líder, a casa vota no confessionário. O brother que receber mais votos vai para o paredão ao lado dos escolhidos pelo mandachuva da semana.

No domingo, um dos três emparedados deixa a disputa logo no início do programa ao vivo. Depois que mais um brother deixa a casa, os participantes restantes enfrentam mais uma prova do líder e formam uma nova berlinda.

A 12ª eliminação acontece na terça-feira, 5 de abril. A dinâmica da próxima semana será explicada no domingo por Tadeu Schmidt.

Quem Gustavo vai indicar ao paredão?

Gustavo já escolheu quem ele irá indicar ao paredão. Ainda na madrugada de hoje, logo após vencer a prova do líder, o bacharel em Direito se reuniu com os aliados Paulo André, Pedro Scooby e Arthur Aguiar e revelou o seu voto.

“Se for o tradicional, você vai botar a Eslô, e ela vai puxar um de nós”, disse o ator. “O meu voto é na Eslô, declarado”, afirmou o líder. Após a declaração de Gustavo, Arthur já começou a pensar em estratégias para livrar eles e os comparsas de um possível contragolpe da pernambucana. “Isso se tiver contragolpe”, disse. “Essa é a parada da reta final, sempre vai ir um de nós”, respondeu Pedro Scooby.

Em quem a casa vai votar? Os meninos do quarto grunge seguiram articulando estratégias durante o dia. Em relação ao voto no confessionário, eles cogitaram mirar em Linn da Quebrada. “A gente pode ir na Lina. Eu não tenho medo dela me puxar, não. Eu até prefiro votar na Lina do que na Jessi, mas acho que é um Paredão desfavorável para quem for”, disse Arthur Aguiar. “Eu também”, concorda Douglas Silva.

Durante a conversa, eles também cogitaram o nome de Jessilane. Entretanto, os brothers ainda não sabem que o anjo dessa semana é autoimune.

+ O anjo é autoimune hoje no BBB 22? Prova e votação será nesta sexta