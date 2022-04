O anjo é autoimune hoje no BBB 22? Prova e votação será nesta sexta

A nova formação de paredão do Big Brother Brasil 2022 vai acontecer nesta sexta-feira (1), mesmo dia em que será realizada a décima primeira prova do anjo da edição. O anjo é autoimune hoje? O participante que vencer a disputa vai colocar os castigados do monstro em perigo e se livrará da berlinda.

Quando termina o BBB 22: reality já está na reta final

O anjo é autoimune hoje no BBB 22?

O anjo de hoje será autoimune, por isso quem vencer a décima primeira disputa da edição, prevista para acontecer ao vivo no período da tarde, já estará fora do novo paredão da temporada. Além do ganhador da imunidade do anjo, quem também fica de fora desta berlinda é Gustavo, que venceu a prova do líder de ontem (31) e está imune no novo paredão.

Assim que o ganhador da prova do líder for consagrado, os escolhidos para o castigo do monstro serão selecionados. Esses participantes ficarão em perigo de ir ao paredão, pois o líder Gustavo terá que votar em um deles durante a formação da décima primeira berlinda, nesta noite de sexta (1).

Dez provas do anjo foram realizadas até agora, em oito delas o anjo não foi autoimune. Entre as repetições da dinâmica, Arthur venceu três vezes, Rodrigo duas e Paulo André também duas vezes (sozinho e também em dupla). Paulo André também foi o participante escolhido pelo vencedor da disputa para receber o colar de imunidade mais de uma vez.

Anjos autoimunes no BBB 22

O anjo de hoje será o terceiro autoimune da edição, antes deste, a primeira e a terceira disputa da temporada seguiram a mesma dinâmica. Na primeira prova da edição, Rodrigo foi o vencedor e se livrou da berlinda. Pouco depois, na terceira disputa da edição, Bárbara venceu o Super Anjo e além de ficar imune, ainda pôde imunizar um colega, ela escolheu livrar Laís do perigo.

Relembre o primeiro anjo autoimune do BBB 22:

Como vai ser a formação de paredão de hoje?

O paredão desta semana será triplo e sem prova bate e volta. O líder Gustavo vai indicar dois participantes e o mais votado da casa também vai parar na berlinda. Quem vencer o anjo de hoje está fora de perigo por ser autoimune.

As indicações do líder Gustavo serão o seguinte: sua indicação normal de alguém da casa e também um dos participantes que estão no castigo do monstro da semana.

Os votos da casa serão secretos esta semana, ou seja, todos votam no confessionário. Após as indicações de cada um, o mais citado entre os brothers vai parar na décima primeira berlinda da edição.

O resultado deste paredão será no domingo, dia 3 de abril, depois do Fantástico. Segundo o cronograma oficial da Rede Globo, o programa de eliminação começará às 23h10.

Novo paredão no domingo (3)

Quando um três emparedados deste novo paredão for eliminado, uma nova berlinda será formada. Assim que o brother ou sister deixar a casa, será realizada uma prova do líder e em seguida o décimo segundo paredão da temporada será formado.

O anjo de hoje é autoimune – 11º paredão – e não haverá uma nova disputa do anjo antes do 12º paredão, assim o único que deve ficar imune na próxima formação de berlinda será o vencedor do líder. As regras da próxima semana ainda serão reveladas pela produção, o BBB 22 entrará em um modo turbo agora, acelerando algumas dinâmicas por contra da aproximação da grande final do reality show.

