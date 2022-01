Produção ainda não divulgou imagens do quarto do líder do BBB 22 - Foto: Reprodução/Globo

Cômodo do rei ou rainha da semana agora fica no segundo andar da casa

Quarto do líder do BBB22 será loft com bar e pista de dança

O mistério sobre o quarto do líder do BBB22 chegou ao fim. Nesta sexta-feira (14), a Globo liberou mais detalhes sobre o cômodo VIP do participante que for o rei ou rainha da semana. Diferente do ano passado, agora os brothers vão poder desfrutar das regalias no segundo andar da casa, numa espécie de loft.

Como será o quarto do líder do BBB22?

A primeira mudança é que o quarto não está mais na área externa, como na edição anterior. O cômodo também está maior e com muitas novas utilidades.

Além de todo o conforto que o quarto oferece, o espaço também contará com um bar, uma área de estar, uma pista de dança, um guarda-roupas e a famosa mesa estática, em que o confinado pode utilizar os cards dos outros brothers para montar suas estratégias de jogo. Também haverá um painel de LED com a foto do chefão da semana.

O quarto do líder também recebe uma nova decoração. O cômodo continua com tons de azul, mas agora conta com elementos neon, que está presente em toda a casa.

As regalias não param por aí: o líder poderá criar a sua própria playlist para tocar no quarto, além de fazer uma live através do #FeedBBB para estreitar a relação com o público que está assistindo de casa. Ele também recebe porta-retratos com fotos de sua família e um álbum de figurinhas com seus melhores momentos no confinamento.

As regras continuam as mesmas. Só quem fizer parte do grupo VIP poderá entrar no quarto junto com o líder. Integrantes da xepa são proibidos de entrarem no cômodo, mediante perca de estalecas caso desobedeçam as regras.

A Globo ainda não divulgou fotos do quarto do líder deste ano.

Como será a decoração da casa e do quarto do líder do BBB 22?

A emissora já havia adiantado que, neste ano, a decoração da casa mais vigiada do Brasil tem muito neon, xadrez, que traz o estilo grunge, e elementos que remetem às décadas dos anos 70, 80 e 90.

A produção repete o estilo já conhecido pelos brothers e pelo público: as tapetas, cortinas e roupas de cama combinam entre si e devem ter as mesmas cores utilizadas na decoração dos quartos.

Além das cores vibrantes do neon, os confinados entrarão em uma verdadeira viagem no tempo através dos itens de decoração. Alguns itens são inspirados em “casa de avó” e outros em programas da TV, filmes e videogames que marcaram a época.

Também foi divulgado que as cozinhas da xepa e do VIP estão frente a frente na nova disposição da casa. Haverá dois Big Fones no jardim, como no último ano, e apenas um chuveiro para todos os brothers.

Como assistir o BBB 22?

O BBB 22 estreia no dia 17 de janeiro, segunda-feira, às 22h25, horário de Brasília. O programa será comandado por Tadeu Schmidt e conta com direção geral de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.

Como de costume, o reality show é exibido diariamente durante a programação noturna da emissora, com a maior parte do programa sendo apresentado ao vivo.

Há dois modos de acompanhar o BBB 22. O primeiro é o mais tradicional, sintonizando na emissora no horário indicado. Quem quiser acompanhar a rotina dos brothers durante 24 horas por dia pode assinar o pay-per-view disponibilizado no GloboPlay, com preços a partir de R$22,90.

